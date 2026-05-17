Ovo je čovjek u bijegu nakon ubojstva
Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan
FOTO Mjesto stravičnog zločina u Drnišu: Specijalci opkolili ulicu, dignut je i helikopter
Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?
NEMA MIRA

Opet kuha između Irana i Izraela, novi napadi mogući već za nekoliko dana, svi čekaju Trumpov povratak iz Kine

An explosion of what appears to be white phosphorus after an Israeli army attack in South Lebanon, as seen from the Israeli side of the Israel-Lebanon border
Laura Bonetti/Hina
17.05.2026.
u 14:15

Prema pisanju Timesa, koji se poziva na dvojicu dužnosnika s Bliskog istoka, SAD i Izrael intenzivno se pripremaju za mogući nastavak napada na Iran već tijekom idućeg tjedna

Izraelska vojska stavljena je u stanje visoke pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, izvijestile su u nedjelju izraelski dnevne novine Yedioth Ahronoth, pozivajući se na vladine izvore. Prema pisanju novina, izraelska vlada čeka odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa. Navodi se da je sve više pokazatelja da je Trump zaključio kako Teheran nije spreman prihvatiti njegove uvjete za završetak rata.

Yedioth Ahronoth izvijestio je da se Sjedinjene Države i Izrael intenzivno pripremaju za mogući nastavak neprijateljstava. New York Times izvijestio je u petak da se Pentagon priprema za nastavak rata jer izvorni ciljevi Washingtona nisu ostvareni, osobito u vezi s teheranskim nuklearnim programom.

Prema pisanju Timesa, koji se poziva na dvojicu dužnosnika s Bliskog istoka, SAD i Izrael intenzivno se pripremaju za mogući nastavak napada na Iran već tijekom idućeg tjedna.

Izraelska televizija N12 izvijestila je, pozivajući se na izraelskog vladinog dužnosnika, da bi Trump uskoro nakon povratka iz Kine mogao okupiti savjetnike kako bi donio odluku o nastavku neprijateljstava. N12 navodi da izraelska vlada vjeruje kako bi odluka o vojnoj kampanji koja bi trajala „od nekoliko dana do nekoliko tjedana” mogla biti donesena „vrlo brzo”.

Prema pisanju Yediotha Ahronotha, ne vjeruje se da Trump planira rat punog opsega s ciljem rušenja iranske vlade. Umjesto toga, navodno razmatra ograničene napade na elektrane i mostove.

Prema izvješću, moguće su i kopnene operacije radi zauzimanja ključnih naftnih izvoznih terminala na otoku Harku u Perzijskom zaljevu ili preuzimanja procijenjenih 440 kilograma uranija obogaćenog do 60 posto koji posjeduje Iran.
Iran Izrael Bliski istok svijet

Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
14:50 17.05.2026.

Znači planira se još jedan napad na suverenu državu bez izravne i neposredne ugroze. To je ratni zločin po međunarodnom pravu.

