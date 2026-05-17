Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UŽIVO
Ovo je čovjek u bijegu nakon ubojstva
Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan
FOTO Mjesto stravičnog zločina u Drnišu: Specijalci opkolili ulicu, dignut je i helikopter
Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'KRALJICA TIGROVA'

U Njemačkoj pobjegao tigar i ozlijedio jednu osobu: Bio u vlasništvu poznate trenerice, nekoliko puta ju prijavljivali

Osijek: U osječkom ZOO vrtu životinje iskoristile sunčan za odmor i spavanje
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Deusche Welle
17.05.2026.
u 16:05

Policija je navela da je ozlijeđeni muškarac zadobio lakše ozljede, no ipak je završio u bolnici

Tigar koji je pobjegao s privatnog imanja u okolici Leipziga napao je i ozlijedio jednu osobu, nakon čega su ga policajci usmrtili. Incident se dogodio u nedjelju, a prema pisanju njemačkog lista Bild, koje prenosi DW, životinja je bila u vlasništvu poznate trenerice Carmen Zander.

Policija je navela da je ozlijeđeni muškarac zadobio lakše ozljede, no ipak je završio u bolnici. Prema policijskom priopćenju, tigar je pobjegao iz privatno ograđenog prostora u Schkeuditzu, zapadno od Leipziga, nakon čega je kasnije pronađen i usmrćen u obližnjim vrtovima. Policijska glasnogovornica potvrdila je i da nema drugih tigrova na slobodi.

Zander, koju nazivaju 'Kraljicom tigrova', i ranije se suočavala s pravnim problemima zbog načina na koji postupa sa životinjama o kojima skrbi. Između ostalog, tereti ju se da je organizirala predstavu s tigrovima bez potrebnih dozvola, zbog čega je protiv nje pokrenuta istraga državnog odvjetništva u Leipzigu.
Ključne riječi
bijeg Njemačka tigar

Komentara 1

Pogledaj Sve
ŠN
Šnapser
16:14 17.05.2026.

Bolje da su ustrijelili tu glupaču nego tigra. Tigrovi se u prirodi hrane i nepalcima i indijcima, znači hrane ima

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!