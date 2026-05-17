U Njemačkoj pobjegao tigar i ozlijedio jednu osobu: Bio u vlasništvu poznate trenerice, nekoliko puta ju prijavljivali

Tigar koji je pobjegao s privatnog imanja u okolici Leipziga napao je i ozlijedio jednu osobu, nakon čega su ga policajci usmrtili. Incident se dogodio u nedjelju, a prema pisanju njemačkog lista Bild, koje prenosi DW, životinja je bila u vlasništvu poznate trenerice Carmen Zander.

Policija je navela da je ozlijeđeni muškarac zadobio lakše ozljede, no ipak je završio u bolnici. Prema policijskom priopćenju, tigar je pobjegao iz privatno ograđenog prostora u Schkeuditzu, zapadno od Leipziga, nakon čega je kasnije pronađen i usmrćen u obližnjim vrtovima. Policijska glasnogovornica potvrdila je i da nema drugih tigrova na slobodi.

Zander, koju nazivaju 'Kraljicom tigrova', i ranije se suočavala s pravnim problemima zbog načina na koji postupa sa životinjama o kojima skrbi. Između ostalog, tereti ju se da je organizirala predstavu s tigrovima bez potrebnih dozvola, zbog čega je protiv nje pokrenuta istraga državnog odvjetništva u Leipzigu.