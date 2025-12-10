Naši Portali
EUROPOLOVA AKCIJA

Uhićeno troje članova Balkanskog kartela, u velikoj operaciji sudjelovala i hrvatska policija

10.12.2025.
u 19:38

Troje osumnjičenika uhićeno tijekom akcijskog dana imalo je različite uloge u kriminalnoj mreži, uključujući uloge financijera, koordinatora i logističkih stručnjaka

U operaciji pod okriljem Europola uhićeno je troje ključnih članova Balkanskog kartela u Njemačkoj, izvijestilo je u srijedu Ravnateljstvo policije koje je sudjelovalo u akciji u kojoj je, uz uhićenja osumnjičenih za krijumčarenje tona kokaina, zaplijenjena imovina vrijedna preko pet milijuna eura. Koordinirana operacija bila je usmjerena na "nekoliko meta visokog rizika s boravištem u Njemačkoj" za koje se smatralo da su među ključnim članovima Balkanskog kartela, kažu u policiji.

Dodaju kako je tijekom istraživanja otkriveno da je ta kriminalna ćelija odgovorna za isporuke više tona kokaina podrijetlom iz Kolumbije koristeći se brojnim metodama za krijumčarenje droge u Europu. Mreža se bavila i pranjem novca kroz poduzeća i nekretnine u nekoliko zemalja unutar i izvan EU. Današnja operacija, u kojoj je tijekom uhićenja sudjelovalo 500 policajaca te je pretraženo 45 objekata, vrhunac je složenog istraživanja opsežnog krijumčarenja droga, pranja novca i krijumčarenja oružja.

Tijekom pretraga zaplijenjeno je oko 50.000 eura gotovine, dva zlatnika, brojni luksuzni predmeti poput nakita, satova i torbica, tri skupocjena vozila, kao i nekretnine u Njemačkoj i drugim zemljama. Zaplijenjeni su i različiti dokumenti i elektronički uređaji, kao i napunjeno vatreno oružje sa streljivom, a dokazi se trenutačno ispituju. Uz njemačku i hrvatsku policiju u akciji su sudjelovale i policije iz Austrije, BiH te Srbije.

Podršku njemačkim kolegama u Hrvatskoj je pružao Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK). Na području Splitsko-dalmatinske županije locirane su nekretnine koje je zločinačko udruženje pribavilo investiranjem ilegalno stečenog novca pa iako u Hrvatskoj nije bilo uhićenja kroz koordinaciju s Državnim odvjetništvom "zamrznute" su sporne nekretnine.

Troje osumnjičenika uhićeno tijekom akcijskog dana imalo je različite uloge u kriminalnoj mreži, uključujući uloge financijera, koordinatora i logističkih stručnjaka. Glavni osumnjičenik, porijeklom sa zapadnog Balkana i s boravištem u Njemačkoj, poznat je po korištenju prepoznatljivog logotipa za kokain kao zaštitnog znaka, kažu u policiji. Podsjećaju da su Europol i partnerske zemlje već zadale značajne udarce Balkanskom kartelu u prijašnjim operacijama koje su uključivale brojna uhićenja proteklih godina.
Rusija dobiva još saveznika u centru Europe? Kontroverzni milijarder službeno imenovan premijerom
Ključne riječi
droga europol policija Balkanski kartel

