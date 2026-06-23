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osebujna umjetnica

Tko je Ana Paška koja je oduševila gledatelje gostovanjem kod Stankovića?

Ane Paška
Kaja Zulin
VL
Autor
vecernji.hr
23.06.2026.
u 13:10

Svestrana umjetnica Ane Paška gostovala je u posljednjoj epizodi 26. sezone HTV-ove emisije "Nedjeljom u 2"

Ane Paška umjetničko je ime Ana-Marije Fabijanić, svestrane autorice s otoka Paga koja već godinama privlači pozornost publike i kritike, vješto spajajući glazbu, poeziju, kazalište, video i performans u prepoznatljiv i autentičan svijet.

Diplomirala je dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu te film i video na splitskom UMAS-u, no njezin rad prkosi strogim žanrovskim granicama i formalnom obrazovanju jer, umjesto klasičnih koncerata, ona stvara jedinstvene izvedbene forme koje naziva "Salonima za uljepšavanje duše", a riječ je o konceptu kroz koji publiku poziva na susret s umjetnošću kao prostorom unutarnjeg iskustva i kreativne slobode. Ane Paška u svom izričaju neprestano istražuje, miješajući svakodnevne crtice s pomaknutom, nadrealnom poetikom, a sve uz pratnju klavira, harmonike ili gitare, no njezin umjetnički put nije samo potraga za estetskim izričajem, već i duboko osobno putovanje koje je nedavno, s nevjerojatnom iskrenošću, podijelila s cijelom Hrvatskom.

Upravo je njezino gostovanje kod Aleksandra Stankovića otkrilo dubinu koja stoji iza vedre i zaigrane umjetničke persone. Otvoreno je progovorila o teškim životnim trenucima, posebice o razdoblju tijekom studija u Zagrebu kada ju je intenzivan životni tempo doveo do ruba, manifestirajući se kroz teške nesanice. "To vam je kao da ste na 30 LSD-a i to je vaša realnost. Jer nemate vi sutra kad vi ne spavate", opisala je to mučno razdoblje potpunog raspada sustava. Prekretnica je bio odlazak iz Zagreba i povratak sebi, simbolički sažet u putovanju biciklom prema jugu, bez jasnog plana i cilja. Taj čin bijega bio je zapravo čin pronalaska, povratak korijenima i mašti koja je, kako je otkrila, oduvijek bila njezin siguran prostor. Još kao dijete znala bi reći majci: "Idem maštati", shvaćajući tu aktivnost kao "ozbiljnu stvar" i temelj svog današnjeg kreativnog utočišta, koje naziva "Trg aktivnog maštanja".

Šira javnost Anu Pašku upoznala je 2023. godine na Splitskom festivalu, gdje je izvela pjesmu "Tuka" - humoristični, ali slojeviti komentar na predrasude i osobno oslobađanje. Sama je priznala kako je na festival došla "iz štosa", koristeći platformu kako bi skrenula pozornost na svoj kompleksniji umjetnički rad, a taj potez pokazao se kao pun pogodak jer ubrzo je uslijedio njezin debitantski album "Odadenjena". Album, koji se sastoji od 15 pjesama snimljenih u suradnji s glazbeno-producentskim triom Val De Bek, objavljen je 2025. godine te predstavlja krunu gotovo dva desetljeća umjetničkog sazrijevanja, a zanimljivo je da je 'odadanjena' izmišljena Anina riječ. Umjetnica kaže kako ova riječ označava trenutak unutrašnjeg 'da', stanje svjesnog prihvaćanja života, ljubavi i stvaranja.

Kritika je album dočekala s pohvalama, prepoznavši u Ani Paški hrabru i beskompromisnu autoricu koja bitno proširuje domašaje domaće scene, a njezina teatralnost i recitiranje stihova potaknuli su čak i usporedbe s legendarnom Patti Smith, ističući zrelost i promišljenost njezina umjetničkog izraza. "Ukupno petnaest tema/pjesama na albumu 'Odadenjena', u jezgrovitom trajanju od 40 minuta, uvodi vas u poseban svijet autorice koja nije ovdje da bi zadovoljila svačije ukuse, jer njezina je zadaća važnija; Ana Paška razmiče granice uobičajenog u domaćoj produkciji i kao takva važan je dio domaće scene, pokazujući hrabrost i sposobnost da se beskompromisno stvori vlastiti umjetnički svijet", napisao je po objavi albuma Večernjakov glazbeni kritičar Hrvoje Horvat

Anin put od gotovo underground nastupa do statusa umjetnice koja bez problema rasprodaje Malu dvoranu Lisinski bio je postepen i organski. Dok su njezini "KoncArti" često bili intimna, improvizacijska iskustva u kojima je sama s instrumentom stvarala magiju, njezini ovogodišnji nastupi u Lisinskom prerasli su u prave koncerte. U pratnji moćnog, sada već dvanaesteročlanog sastava Val De Beek, njezina je glazba dobila novo, punokrvno ruho - aranžmani su postali bogatiji, a zvučna slika, koja uključuje puhače, udaraljke i prateće vokale, dala je dodatnu snagu njezinim stihovima. Unatoč veličini produkcije, Ane Paška uspjela je sačuvati intimnost izvedbe, komunicirajući s publikom kao da se nalazi u vlastitom dnevnom boravku, a taj spoj sirove energije i profesionalne produkcije stvorio je prostor koji je sama prozvala "ekstrada". Nju su, s druge strane, neki kritičari prozvali "kraljicom ekstrade".

U srži stvaralaštva Ane Paške leži duboko uvjerenje da umjetnost nije puki bijeg od stvarnosti, već put prema njoj, a njezini "Saloni za uljepšavanje duše" tako nisu mjesta koja nude "zaborav kroz zabavu, nego prisjećanje kroz umjetnost", kako je sama rekla. To prisjećanje, kaže umjetnica, odnosi se na zaboravljene dijelove duše, na iskonsku radost igre i slobode koju je iskusila odrastajući na Pagu, okružena prirodom, glazbom i podržavajućom obitelji. "Moj aktivizam je humanizam", izjavila je, pojašnjavajući da kroz humor i suosjećanje poziva na ljudskost, dobrotu i ljubav, a mogli bismo reći i da nam Ane Paška, u svijetu koji se sve više otuđuje, nudi protuotrov u obliku prostora za zajedništvo, maštanje i iscjeljenje. 

Ključne riječi
kultura glazba album Lisinski gostovanje Aleksandar Stanković Nedjeljom u 2 koncert performans umjetnica glazbenica Ane Paška

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