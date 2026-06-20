Tužna vijest: U Dravi pronađeno tijelo nestalog djeteta

PU koprivničko-križevačka javlja kako je u popodnevnim satima u rijeci Dravi, oko dva kilometra od mjesta nestanka, pronađeno tijelo djeteta. - Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu provode se očevidne radnje - javlja policija.
Podsjećamo, policija je u srijedu javila kako je u 20:39 sati zaprimila dojavu da je u Selnici Podravskoj na rijeci Dravi nestalo dijete nakon čega je krenula velika potraga.
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