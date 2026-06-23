Kanadski Hrvati priredili doček Plenkoviću u Hamiltonu

Predsjednik vlade Andrej Plenković doputovao je u službeni posjet Kanadi. Ovo je po prvi puta da državni čelnik Republike Hrvatske posjećuje ovu visoko razvijenu industrijsku zemlju čijoj su gradnji i razvoju pridonijeli mnogi Hrvati koji se ovdje doseliše.

Predsjednika Plenkovića dočekao je ispred kanadskog parlamenta (Parliment Hill) u Ottawi kanadski premjer Mark Carney uz državničke počasti. Nakon pozdrava i riječi dobrodošlice razmijenili su prigodne darove koji su odnosile na održavanja Svjetskog nogometnog prvenstva koje se održava u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Nastavljeno je s razgovorima o dosadašnjoj gospodarskoj suradnji koja je vrlo vidljiva ali uz prostor za intenzivniji napredak a posebno u brodogradnji, vojnoj i avio industriji te u polju nafte i plina. Turistička razmjena je također vrlo dobra uz naznake rasta. S predsjednikom Plenkovićem doputovali su ministri Ante Šušnjar i Tonči Glavina te mnogobrojni poslovni ljudi koji će obaviti dosta posla u poslovnim kontaktima i sklapanju gospodarskih ugovora.

Sinoć je u Hamiltonu održan prijem za predsjednika Andrej Plenkovića i njegovu pratnju na Hrvatskom sportskom i društvenom centru. Pred nekoliko stotina okupljenih Hrvata i hrvatskih prijatelja, predstavnika provincije Ontarija, lokalnih gradskih dužnosnika priređen je doista veličanstven prijem u organizaciji veleposlanika RH u Kanadi g. Vice Skračića i generalnog konzula g. Ante Jovića.

Izvana ovog lijepog Hrvatskog centra, na parkiralištu, vijorile su se bezbrojne hrvatske zastavice u znak podrške našim 'Vatrenima' u nogometnoj utakmici s Panamom. Nadamo se nastavku ovog veselog raspoloženja i slavlja sutra navečer, nakon utakmice u Torontu, poručio je predsjednik vlade na kraju svog govora.