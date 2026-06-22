FOTO Uski topić i mini suknjica naše političarke privukli su sve poglede! Ona je najzgodnija saborska zastupnica

Saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović, koja uz politički angažman često privlači pažnju i modnim odabirima, na društvenim je mrežama objavila fotografiju s ljetne zabave u Istri. Tridesetosmogodišnja Radolović pozirala je s nekoliko prijateljica, a sve su bile odjevene u bijelo, u skladu s temom zabave nazvane “white party”. Za tu je prigodu odabrala bijeli top u stilu korzeta s naramenicama i kratku bijelu suknju. Ljetnu kombinaciju upotpunila je decentnim nakitom i bijelim cipelama s punom petom. Radolović se istoga dana na društvenim mrežama osvrnula i na Dan antifašističke borbe, uz poruku u kojoj je naglasila važnost antifašizma za suvremenu Hrvatsku. “Antifašizam nije samo dio prošlosti, on je temelj na kojem je izgrađena suvremena Hrvatska. Pokušaji da se izbriše Dan antifašističke borbe negiraju borbu naših predaka za slobodu, demokraciju i ljudska prava. Što je sljedeće, opet pokušaj ekstremne desnice da kroz povijesni kurikulum u školama želi veličati ustaštvo, između ostalog učiti našu djecu kako je Jasenovac pozitivna povijesna priča i da Hrvatsku vrati u srednji vijek. Istra je uvijek bila simbol otpora i borbe za slobodu. Upravo su istarski antifašisti omogućili da se Istra nakon rata pripoji matici zemlji. Oni su dali živote za vrijednosti koje danas neki pokušavaju osporiti. To ne smijemo dopustiti!”, napisala je Radolović, prenose mediji.

Podsjetimo, zastupnica je nedavno privukla pažnju i fotografijom na kojoj upravlja brodom, što je izazvalo brojne komentare. Iako zastupničku dužnost u Saboru obnaša volonterski, prima mjesečnu naknadu od 2285 eura. Dodatni prihod ostvaruje na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, gdje je zaposlena kao voditeljica s plaćom od 1964 eura, pisao je ranije Večernji list.

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Njezina osobna imovinska kartica javno je dostupna. U njoj kao vlastitu imovinu navodi stan u Puli površine 61 četvorni metar, procijenjen na oko 140.000 eura, te kuću u Filipani kraj Vodnjana vrijednu 39.000 eura. Posjeduje i građevinsko zemljište u Vodnjanu, stečeno darovnim ugovorom, kao i suvlasničke udjele u nizu manjih nekretnina. Među pokretninama se ističe automobil BMW X1, vrijedan 39.000 eura, a prijavila je i štednju od oko 20.000 eura. Njezin se imovinski status znatno povećao nakon udaje za istarskog poduzetnika Marijana Ritošu. Njegova imovina, koja se sada navodi i u njezinoj imovinskoj kartici, broji se u milijunima eura. Ritoša je vlasnik osam kuća na različitim lokacijama, od manjih objekata u Oprtlju i Buzetu do većih nekretnina.

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Uz to, obitelj raspolaže desecima tisuća četvornih metara zemljišta, među kojima su oranice, šume, voćnjaci i vinogradi, što ih svrstava među imućnije obitelji u Istri. Suprug Sanje Radolović posluje kroz obrt ISTRADRVO, koji se bavi stolarskim radovima, a ima i vlasničke udjele u turističkoj agenciji Vela Vrata Travel te drugim tvrtkama iz sektora ugostiteljstva i građevine.