Prije tri godine je uhvaćen morski pas kod Rogoznice. Znanstvenici utvrdili: Ipak se radi o velikoj bijeloj psini

Institut za oceanografiju i ribarstvo objavio je na svojem Facebook profilu znanstveni rad objavljen u međunarodnom časopisu Journal of Marine Science and Engineering vezan uz ulov morskog psa 2023. godine u hrvatskom djelu Jadrana kod Rogoznice. Tada je uhvaćeno mladunče morskog psa dugo oko 120 do 130 centimetara. Prva znanstvena analiza zaključila je da se radi o velikoj bijeloj psini ('Carcharodon carcharias'), jednoj od najpoznatijih i najugroženijih vrsta morskih pasa u Sredozemlju. Međutim, drugi istraživač osporio je tu identifikaciju tvrdeći da se zapravo radi o vrsti 'Lamna nasus', poznatoj kao atlantska psina ili porbeagle.

- Kritički i argumentirani komentari važan su dio znanstvenog diskursa, jer znanstvene spoznaje moraju biti otvorene stručnoj provjeri i raspravi. Zato smo, zajedno s međunarodnim timom stručnjaka za velike bijele psine i srodne vrste sa skoro svih kontinenata, detaljno analizirali dostupne podatke kako bismo provjerili argumente iz komentara i bolje objasnili identifikaciju. U Jadranu, gdje su susreti s velikim bijelim psinama iznimno rijetki, fotografije i informacije građana mogu biti dragocjen izvor podataka, ali samo ako prođu pažljivu stručnu provjeru. Kada se analiziraju sustavno i kritički, takvi podaci mogu znatno pridonijeti boljem poznavanju, praćenju i zaštiti rijetkih morskih vrsta. Odgovor na komentar objavljen je u međunarodnom znanstvenom časopisu Journal of Marine Science and Engineering i možete ga pročitati ovdje: https://www.mdpi.com/2077-1312/14/13/1148 - objavili su na Facebooku.

Autori ovog rada detaljno su ponovno pregledali sve dostupne fotografije i podatke. Njihov zaključak je jasan: ulovljeni primjerak ipak odgovara obilježjima velike bijele psine. Prema autorima, problem prethodne kritike bio je što se previše oslanjala na samo nekoliko karakteristika zuba, dok su zanemareni brojni drugi dijelovi tijela. Znanstvenici ističu da se vrste ne bi trebale određivati prema jednom jedinom obilježju, pogotovo kod mladih jedinki čiji se izgled mijenja tijekom odrastanja. Glavna rasprava vodila se oko oblika zuba. U kritici se navodilo da zubi nemaju dovoljno izražene nazubljene rubove i male bočne izbočine koje se očekuju kod mladih velikih bijelih psina. No autori novog rada navode da je upravo kod mladih jedinki poznato kako su te karakteristike vrlo promjenjive. Kod nekih mladunaca nazubljenja su slabo razvijena ili se pojavljuju samo na dijelu zuba.

Analizirali su i vanjski izgled te su utvrdili da oblik leđne peraje, raspored tamnih oznaka na prsnim perajama, nedostatak karakterističnog bijelog vrha leđne peraje koji porbeagle obično ima, proporcije glave i očiju više odgovaraju velikoj bijeloj psini. Autori tako zaključuju da svi raspoloživi podaci – oblik tijela, peraje, pigmentacija i zubi – upućuju na to da je u Jadranu doista zabilježena mlada velika bijela psina.