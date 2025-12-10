Naši Portali
RAZBOJNIŠTVO U VINKOVCIMA

Prijetili mu verbalno i nožem pa ukrali dokumente, novac, dioptrijske naočale...

Dubravka Petric/PIXSELL, ilustracija
Autor
Branimir Bradarić
10.12.2025.
u 17:06

Materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelom iznosi više stotina eura

Policijski službenici Policijske postaje Vinkovci proveli su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom i 24-godišnjakom, oba hrvatski državljani, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva na štetu 36-godišnjaka. Naime, oštećeni 36-godišnjak je policijskim službenicima prijavio da su mu u nedjelju, 7. prosinca dvije muške osobe, verbalno i nožem prijetili te iz njegovog novčanika otuđili osobne dokumente, novac, mobilni uređaj i dioptrijske naočale, nakon čega su se udaljili u nepoznatom smjeru. Materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelom iznosi više stotina eura.

Tijekom kriminalističkog istraživanja izvršena je pretraga doma i drugih prostorija kojim se koristi osumnjičeni 40-godišnjak, pri čemu je pronađeno sredstvo počinjenja kaznenog djela koje je privremeno oduzeto. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su osumnjičene predali pritvorskom nadzorniku PU vukovarsko-srijemske, dok su kaznene prijave dostavljene nadležnom državnom odvjetništvu.
Rusija dobiva još saveznika u centru Europe? Kontroverzni milijarder službeno imenovan premijerom
Ključne riječi
razbojništvo policija Vinkovci

