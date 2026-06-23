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OBOREN NAD IRANOM

Pilot navodno vidio roj dronova u obliku meduze: 'Pravo izvanzemaljsko s***e'

pilot
Reuters/Screenshot
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
23.06.2026.
u 15:06

Ako je pilotov opis točan, radi se o značajnom napretku iranskih sposobnosti dronova gdje jedan operater istovremeno upravlja većim brojem dronova koji djeluju koordinirano kao roj

Američki pilot borbenog zrakoplova F-15, kojeg su spasile specijalne snage nakon što je oboren iznad Irana u travnju, navodno je svjedočio uznemirujućem prizoru neposredno prije katapultiranja. Naime, deseci iranskih dronova letjeli su u zraku u preciznoj, usklađenoj formaciji koja je podsjećala na meduzu prema četiri izvora upoznata s incidentom. Pilot je taj prizor opisao obavještajcima nakon spašavanja. Njegov iskaz izazvao je žustre rasprave unutar američke obavještajne zajednice, koje još uvijek nisu razriješene. "Više dronova međusobno je povezano i kreće se kao jedan, s manjim dronovima ispod većih", prenio je jedan od izvora za CNN. "Pravo izvanzemaljsko s***e", dodao je. Drugi izvor rekao je za CNN da je pilot opisao kako je u zraku vidio "minsko polje dronova".

F-15 je imao dvije osobe, pilota i časnika za sustav naoružanja. Oba su člana posade uspješno spašena, pilot nekoliko sati nakon katapultiranja, dok je časnik za naoružanje izbjegavao iranske snage više od jednog dana u planinama. Tijekom akcije spašavanja oboren je i drugi američki zrakoplov, ali se njegov pilot uspio katapultirati izvan iranskog zračnog prostora.

Ako je pilotov opis točan, radi se o značajnom napretku iranskih sposobnosti dronova gdje jedan operater istovremeno upravlja većim brojem dronova koji djeluju koordinirano kao roj. Američki obavještajci nisu ranije procijenili da Iran posjeduje takvu tehnologiju. Zbog toga se postavlja pitanje je li riječ o novoj iranskoj sposobnosti, pomoći Rusije i Kine ili eventualnoj fatamorgani uzrokovanoj potresom mozga koji je pilot pretrpio pri padu. Stručnjakinja za ratovanje dronovima Emma Bates upozorava na ozbiljnost takve tehnologije. "Ako se dronovi mogu koordinirati u prepoznatljiv oblik, zadržati formaciju, nositi eksploziv i čuvati rezervu za napad na ono što prvi val ne uništi to je izuzetno razvijen pristup. Potrošit ćemo ogromne količine novca, krvi i resursa da se obranimo od nečega što se tako koordinira", rekla je. 

Iran je tijekom sukoba intenzivno koristio dronove kao asimetrično oružje protiv američkih, izraelskih i snaga Zaljeva. Postoji niz indicija da je Teheran u razvoju ove tehnologije surađivao s Rusijom i Kinom. Incident se događa u osjetljivom trenutku dok SAD i Iran vode pregovore o okončanju sukoba. Razgovori se uglavnom fokusiraju na iranski nuklearni program, ali obuhvaćaju i širi spektar sigurnosnih pitanja. Američko ratno zrakoplovstvo i obavještajne agencije zasad nisu javno komentirale pilotov iskaz. Središnje zapovjedništvo SAD-a i Ured ravnatelja Nacionalne obavještajne službe nisu odgovorili na upite medija. Ako se potvrdi da Iran doista raspolaže sofisticiranom tehnologijom rojeva dronova, to bi moglo značajno promijeniti stratešku ravnotežu snaga na Bliskom istoku i predstavljati novu ozbiljnu prijetnju američkim i savezničkim snagama u regiji.

Upad Amerikanaca na iranski brod
Ključne riječi
dronovi rat na Bliskom istoku Iran

Komentara 11

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Avatar fidelio
fidelio
15:35 23.06.2026.

Tehnologija je jeftina, znanje je dostupno. Prolazi vrijeme monopola, polako ali sigurno. Ovo možda nije istinita vijest, ali je istinita da je Trump potpisao mir sa Iranom u kojem nije ništa osvojio, a puno je platio. Pametnom dosta.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
15:47 23.06.2026.

Što je tu uznemirujuće?

ZA
zagi101
16:02 23.06.2026.

čuj uznemirujuće, pa na Thompsonovom koncertu su rojevi dronova na noćnom nebu formirali razne likove pa i zastavu

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