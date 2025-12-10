Naši Portali
UZELI MU KUĆU I DOKUMENTE

Horor u Gorskom kotaru: Držali ga kao roba i strpali u kamp-kućicu bez vode i struje, dvojac uhićen

10.12.2025.
Tijekom pretrage doma, policija je pronašla i ilegalno oružje: pištolj Crvena zastava M70 sa spremnicima, dva startna pištolja te 239 komada raznog streljiva.

Policija je privela dvoje hrvatskih državljana pod sumnjom da su tijekom duljeg razdoblja iskorištavali 42-godišnjeg muškarca, praktički ga držeći u uvjetima sličnima ropstvu. Prema informacijama iz kriminalističkog istraživanja koje su proveli policijski službenici Službe organiziranog kriminaliteta PU primorsko-goranske, riječ je o 28-godišnjakinji i 30-godišnjaku osumnjičenima za teško kazneno djelo trgovanja ljudima.

Sumnja se da su, koristeći prijetnje, obmane i teško materijalno stanje žrtve, muškarca prisilili na svakodnevni fizički rad bez ikakve naknade. Smjestili su ga u kamp-kućicu bez osnovnih uvjeta za život, dok su sav prihod koji je proizlazio iz njegova rada zadržavali za sebe. Oduzeli su mu i osobne dokumente, a prema policijskim navodima, navodno su sklapali fiktivne ugovore s ciljem preuzimanja njegove obiteljske kuće i voćnjaka u Gorskom kotaru.

Osumnjičenima se stavlja na teret i to da su muškarca više puta prijavljivali kao počinitelja prometnih prekršaja koje je zapravo, prema sumnjama policije, počinila druga osoba iz njihova kućanstva.

Tijekom pretrage doma, policija je pronašla i ilegalno oružje: pištolj Crvena zastava M70 sa spremnicima, dva startna pištolja te 239 komada raznog streljiva. Zbog toga je 30-godišnjak dodatno prijavljen za nedozvoljeno posjedovanje oružja. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, oboje osumnjičenika predani su pritvorskom nadzorniku uz podnesene kaznene prijave.

Ključne riječi
iskorištavanje rob Gorski kotar policija

