Pijani biciklist pao usred vožnje, u krvi imao gotovo četiri promila alkohola

U prometnoj nesreći prošle subote oko 17 sati u Varaždinskoj ulici u Radovcu ozlijeđen je 33-godišnjak koji je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola od 3,72 promila, iz smjera Cestice u smjeru Gornjeg Vratna, izvijestila je danas policija. Zbog bitno smanjenih vozačkih sposobnosti uslijed utjecaja alkohola, u jednom je trenutku izgubio nadzor nad upravljačem i pao na kolnik. Prevezen je u varaždinsku Opću bolnicu, a ozljede zasad nisu okvalificirane.

Dan kasnije oko 21.30 satiu Dravskoj ulici u Velikom Bukovcu policijski službenici Policijske postaje Ludbreg zaustavili su 47-godišnju biciklisticu pod utjecajem alkohola od 1,96 promila. - Tijekom vožnje nije se kretala uz desni rub kolnika, već je krivudala po kolniku, a u noćnim uvjetima upravljala je biciklom bez upaljenih svjetala te bez reflektirajućeg prsluka ili druge reflektirajuće oznake. S obzirom da je postojala opravdana bojazan da će nastaviti sa činjenjem prekršaja, privedena je u policijsku postaju te je smještena u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva - kažu u policiji.