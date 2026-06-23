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DOBROVOLJAN POVRATAK SIRIJACA

Novi paket mjera: Austrija im nudi 3000 eura po osobi da se vrate svojim kućama

A Eurovision police unit explains their security concept
ELISABETH MANDL/REUTERS
VL
Autor
Snježana Herek
23.06.2026.
u 14:58

Nakon pada Assadova režima prije dvije godine nadležna austrijska tijela ponovno su preispitala opravdanost ostanka u Austriji 13.000 sirijskih državljana.

Austrijski ministar unutarnjih poslova, narodnjak (ÖVP) Gerhard Karner u utorak je na konferenciji za medije predstavio novi Paket mjera, kojim Austrija želi dodatno motivirati izbjeglice i azilante iz Sirije da se dobrovoljno vrate u svoju domovinu. Prema Karnerovim riječima, Austrija će sljedeća tri mjeseca, dakle, od srpnja do rujna nuditi Sirijcima za dobrovoljan povratak u Siriju financijski poticaj od 3000 eura po osobi. Dosad je taj iznos bio 1000 eura. Austrijsku državnu premiju za povratak u Siriju od 1000 eura po osobi dosad je iskoristilo oko 1.300 Sirijaca.

Nakon pada Assadova režima prije dvije godine nadležna austrijska tijela ponovno su preispitala opravdanost ostanka u Austriji 13.000 sirijskih državljana. U 4500 slučajeva zaštitni status ograničen je ili ukinut. Oko 2000 Sirijaca već je otišlo iz Austrije. Veliki dio njih dobrovoljno, a neki prisilno. Karner planira, kako je istaknuo, u sljedeća tri mjeseca dodatno pojačati pritisak na dobrovoljni povratak Sirijaca. I to povećanjem financijskog poticaja s 1000 na 3000 eura po osobi.

Za Sirijce, koji već imaju priznati azilantski status, financijski poticaj za dobrovoljni povratak u Siriju povećava se s 1000 na 1500 eura. Ovom mjerom, bolje rečeno financijskim mamcem, ograničenim na tri mjeseca, Austrija namjerava rasteretiti austrijski socijalni i zdravstveni sustav koji stenje pod najezdom troškova i pridošlica. Karner je na konferenciji za medije, koju je održao zajedno s voditeljicom Odjela Elisabeth Wenger-Doinig i saveznim ravnateljem policije Michaelom Takacsom predstavio rezultate izvješća o deportacijama iz Austrije u prvih šest mjeseci ove godine. Ministar unutarnjih poslova naglasio je da je u pola godine iz Austrije deportirano 7000 osoba.

Kako je rekao, to je najveća brojka otkako se vodi evidencija. Karner je također napomenuo kako je u prvih šest mjeseci znatno pao broj podnositelja zahtjeva za dobivanje azila u Austriji. Prema njegovim riječima, to je potvrda da se radi o “strogoj”, ali “nužnoj i ispravnoj” austrijskoj politici prema azilu i migracijama. Na konferenciji za novinare istaknuto je da su jedan od ključnih elemenata nove strategije i planovi Europske unije za uspostavu povratničkih centara za vraćanje azilanata i migranata. Karner je rekao kako je Austrija već u potrazi za partnerskom zemljom, kako bi takav način povratka mogao pomoći već početkom 2027. godine. Posebno je izdvojio novo terminalsko rješenje u bečkoj zračnoj luci Schwechat, koja se tretira kao vanjska Unijina granica.

Napomenuo je da su na tom kontrolnom terminalu već zadržane četiri osobe koje su u ubrzanom postupku vraćene iz Austrije. Karner je napomenuo da je to važan instrument za brže postupanje na granici i učinkovitiji povratak osoba koji ne ispunjavaju uvjete za ulazak u Austriju i dobivanje boravišne dozvole. Austrijski ministar unutarnjih poslova također je izvijestio da Vlada radi na snažnijem povezivanju kaznenog sustava i deportacija za one koji zloupotrebe austrijsko gostoprimstvo i ogriješe se o zakonske odredbe.

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Ključne riječi
migranti povratak Sirijci Sirija Austrija

Komentara 4

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Scuderia
15:06 23.06.2026.

Kako me živciraju Europski mekani političari. Jel ima tko koji je spreman lupiti šakom o stol i reći: "imate 2 mjeseca da vas nema u državi ili... ćemo poduzeti jednu od brutalnih metoda." ? Do kad ćemo morati mariti za njihova "ljudska prava". Boli me briga za šarenu ekipu.

DR
Drveni
15:21 23.06.2026.

Ah to se znači moli i plaća

MP
marinko.przolica
15:10 23.06.2026.

Da, sad je u Siriji super...

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