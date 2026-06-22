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Šverc migranata

Pet krijumčara uhvaćeno na području Brodsko-posavske županije u samo tri dana

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Boris Scitar/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
22.06.2026.
u 14:33

Među osumnjičenima su državljani Ukrajine i Rumunjske, a policija ih sumnjiči za nezakonit prijevoz stranaca preko granice

Policijski službenici Policijske uprave brodsko-posavske tijekom proteklih dana u nekoliko su odvojenih slučajeva spriječili pokušaje krijumčarenja migranata. Od 19. do 21. lipnja uhitili su petero osoba koje se sumnjiči za kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma.

Prvi slučaj zabilježen je 19. lipnja oko podneva na zapadnom dijelu područja Policijske uprave brodsko-posavske, kada su policajci tijekom kontrole zaustavili kombi vozilo ukrajinskih registracijskih oznaka. Vozač je nakon zaustavljanja izašao iz vozila i pokušao pobjeći prema obližnjoj šumi, no policijski službenici ubrzo su ga pronašli. Utvrđeno je da je riječ o 44-godišnjem ukrajinskom državljaninu, dok je u blizini vozila zatečeno više stranih državljana. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni, s ciljem stjecanja novčane koristi, prema prethodnom dogovoru s nepoznatim osobama trebao prevesti strane državljane do unaprijed dogovorene lokacije.

U ovom slučaju policija je utvrdila i ulogu 23-godišnjeg afganistanskog državljanina, koji je, sumnja se, sudjelovao u nezakonitom prebacivanju osoba preko državne granice. On je, prema dogovoru s nepoznatim osobama, bio vodič skupini stranih državljana te ih doveo do mjesta gdje ih je trebao preuzeti vozač. Obojica osumnjičenih uz kaznene su prijave predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske, a prijava je podnesena Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.

Novi slučajevi zabilježeni su dan kasnije na novogradiškom području. Policijski službenici 20. lipnja poslijepodne kontrolirali su kombi vozilo švicarskih registracijskih oznaka kojim je upravljao 71-godišnji ukrajinski državljanin, dok se na mjestu suvozača nalazila 62-godišnja ukrajinska državljanka. U vozilu je pronađeno više stranih državljana koji su nezakonito ušli u Hrvatsku.

Iste noći policija je zaustavila još jedno kombi vozilo, ovoga puta rumunjskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 44-godišnji rumunjski državljanin. I u tom su se vozilu nalazile osobe koje su nezakonito prešle državnu granicu. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su troje osumnjičenih, prema prethodnom dogovoru s nepoznatim osobama, preuzeli strane državljane te ih namjeravali prevesti do dogovorene lokacije za novčanu naknadu. Policija je i njih uz kaznene prijave predala pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske. Prema stranim državljanima proveden je postupak sukladno odredbama Zakona o strancima.
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krijumčarenje migranata migranti policija

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