ODLAGALIŠTE U POZNANOVCU

U Zagorju ponovno održan prosvjed zbog nagomilanog opasnog otpada

VL
Autor
Siniša Kalajdžija/Hina
22.11.2025.
u 14:24

Predsjednica Udruge žena Jana, Jasna Ocvirek rekla je da je novi prosvjed organiziran zbog višegodišnjeg problema s odlagalištem otpada u Poznanovcu iako su se neke stvari pokrenule s mrtve točke.

Udruga žena Jana iz Poznanovca u subotu je organizirala novi mirni prosvjed ispred prostora nekadašnje tvornice Inkop, zahtijevajući uklanjanje nelegalno odloženog opasnog otpada koji već godinama narušava kvalitetu života u ovom mjestu kod Bedekovčine u Zagorju.

Predsjednica Udruge žena Jana, Jasna Ocvirek rekla je da je novi prosvjed organiziran zbog višegodišnjeg problema s odlagalištem otpada u Poznanovcu iako su se neke stvari pokrenule s mrtve točke. "Došlo je do pomaka u planiranju sanacije ovoga otpada. Fond za zaštitu okoliša vodi ovaj postupak. Okupili smo se zbog toga da podsjetimo institucije da smo još uvijek tu", rekla je Ocvirek.

Podršku prosvjedu, kojem se odazvalo više desetaka građana, dao je i načelnik Općine Bedekovčina Željko Odak, poručivši da je, otkako je stupio na dužnost u lipnju, za uklanjanje otpada učinjeno više nego od 2019. do danas. Pojasnio je da se radi o dva odlagališta – jedno od 13.500 kubika i drugo od oko 3000 kubika otpada.

"U ovom razdoblju prijavljeno je jedno i drugo odlagalište putem Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fonda za zaštitu okoliš i Vlada je ovo odlagalište stavila u prioritete sa još šest odlagališta na području Hrvatske. Prvi uvjet je bio da se ta odlagališta uvrste u plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske", istaknuo je Odak.

Naglasio je da su provedeni istražni radovi Državnog odvjetništva i policije te da je utvrđena i količina i vrsta otpada. "Radi se u većini slučajeva o opasnom otpadu koji ne ide na odlagalište bezopasnog otpada. To stvara sigurno probleme u uklanjanju tog otpada s ovih lokacija", pojasnio je. Načelnik je mišljenja da će za sanaciju ovog odlagališta trebati oko 10 milijuna eura.

Mještani su proteklih godina više puta prosvjedovali, upozoravajući na dim, zagađenje i opasnosti koje prijete njihovom zdravlju i okolišu, a prema procjeni, nelegalno je odloženo više od deset tisuća tona otpada. Zahvaljujući ustrajnosti mještana i Udruge, obavljeni su inspekcijski nadzori, a tvrtki je izrečena kazna, no unatoč tome, otpad i dalje stoji na istoj lokaciji.

Na problem opasnog otpada u Poznanovcu reagirala je i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković koja je u ožujku posjetila Poznanovec i poručila mještanima da Ministarstvo prikuplja informacije i da će pokreuti proces sanacije.
