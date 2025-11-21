Naši Portali
EKOLOŠKA KATASTROFA

Radojčić: Tone otpada u Gospiću još čekaju uklanjanje

Građanska inicijativa Spasimo Gospić ovog vikenda priprema novi prosvjed
Foto: Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
21.11.2025.
u 02:00

Predstavnike državnih institucija pitali su zašto je rok za sanaciju ilegalnog odlagališta u Gospiću "nestao" iz Plana gospodarenje otpadom za 2025. i prešao u 2026. te poručili da tribinom žele potaknuti sanaciju velike količine opasnog otpada koje guši njihov grad

Sudionici javne tribine "Ne okolišajmo s okolišem" u četvrtak su, govoreći o ekološkoj katastrofi ilegalnog odlagališta otpada u blizini Gospića, zamjerili državnim institucijama sporost u rješavanju problema, "jer tone opasnog otpada na lokaciji stoje bar tri godine". "Ekomafija krijumčari otpad iz Italije, i to u zemlje bivše Jugoslavije, Češku, Bugarsku i Rumunjsku. Kako je Ministarstvo dalo dozvolu za uvoz otpada iz Italije, a da to nije poslije kontroliralo? Kako je županija dala dozvolu, a da to nije kontrolirala?", upitala je predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić (Možemo) te ustvrdila da je u Hrvatskoj sustav nadzora manjkav. Predstavnici Građanske inicijative "Gospić je naš dom" Jasmina Zeba i Ivan Brlić državnim institucijama najviše su zamjerili sporost u rješavanju problema, jer opasni otpad na području bivšeg poduzeća Poljoprivredno prehrambenog kombinata Velebit stoji bar tri godine, a od trenutka kada je javnost za to saznala prošlo je devet mjeseci.

Predstavnike državnih institucija pitali su zašto je rok za sanaciju ilegalnog odlagališta u Gospiću "nestao" iz Plana gospodarenje otpadom za 2025. i prešao u 2026. te poručili da tribinom žele potaknuti sanaciju velike količine opasnog otpada koje guši njihov grad. Direktora laboratorija Hidrolab Maria Ančića začudilo je da u pozivu za ispitivanje tržišta od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedostaje analiza otpada budući da trošak sanacije ovisi ponajviše o tome o kakvom se otpadu radi, pa nije jasno na temelju čega će tvrtke na javnom natječaju za sanaciju izraditi troškovnik.

Radojčić: Čak ni od pripremnih radnji - još ništa

Kako je priopćeno iz Možemo, Radojčić je podsjetila je da je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije još u veljači najavilo privremenu sanaciju u trećem tromjesečju 2025.. No, kako je dodala, ušli smo u četvrto tromjesečje, a čak ni od pripremnih radnji - još ništa. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen naveo je da je u 2025. izmijenjen Plan gospodarenja otpadom, čime je određeno da će Fond biti nositelj sanacija takvih ilegalnih odlagališta, te da je određeno šest prioritetnih lokacija, od kojih je jedna Gospić.

Njegov zamjenik Mirko Budiša rekao je da rade "maksimalno brzo", ali da moraju poštovati procedure i zakon. Fond je objavio poziv za iskaz interesa tvrtki koje bi dale prijedlog sanacija, otvoren je do 26. studenoga, nakon čega će se pristupiti izradi javne nabave za provođenje sanacije. "Tender bi najkasnije početkom 2026. išao u prethodno savjetovanje", obećao je Budiša te najavio da će sljedeće godine početi prva faza sanacije. Na pitanje ima li Grad Gospić novca da pokrije 15 posto troškova sanacije, na što je obvezan, gradonačelnik Darko Milinović odgovorio je da je tu riječ o enormnim troškovima i da sanacije neće biti ako to bude ovisilo o gradskom proračunu. "Država treba proglasiti da je to javni interes RH, da se sanacija izuzme od javne nabave, jer ako bude išao proces javne nabave, to će se odgoditi još godinu dana", poručio je gospićki gradonačelnik.

