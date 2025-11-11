U Koprivnici policajac zastrašivao dvojicu mladića. U pritvoru je

U pritvoru u Koprivnici završio je 52- godišnji policajac zbog sumnje da je prilikom prikupljanja obavijesti prouzročio duševnu bol dvojici mladića, a na taj slučaj reagirali su iz Sindikata policije Hrvatske jer smatraju da je njihov kolega "radeći svoj posao ostao bez službe". Slučaj kojim se bavi policija i nadležno državno odvjetništvo dogodio se 7. listopada, a sumnja se da je tijekom ispitivanja, odnosno prikupljanja informacija, 52-godiišnji policajac neprimjerenim postupanjem i zastrašivanjem prouzročio duševnu bol dvojici mladića u dobi od 19 i 22 godine s koprivničkog područja.

Protiv 52-godišnjeg policijskog službenika podnesena je kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku. Rješenjem načelnika Policijske uprave koprivničko-križevačke udaljen je iz službe. Iz Općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici objavili su u utorak da su donijeli rješenje o provođenju istrage zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Prema osnovanoj sumnji, policijski službenik je u prostorijama policijske postaje postupao prema mladićima na ponižavajući način te ih prijetnjama i zastrašivanjem pokušao navesti na davanje obavijesti ili priznanja vezanog uz jedan prekršaj.

Nakon ispitivanja osumnjičenika, državno odvjetništvo je predložilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke što je sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu prihvatio te odredio istražni zatvor. Na događaj su reagirali iz Sindikata policije Hrvatske te izrazili nezadovoljstvo time što je policajac Policijske uprave koprivničko-križevačke uhićen, pritvoren i udaljen iz službe jer je, navodno, 'neprimjerenim ponašanjem prouzročio duševnu bol' dvjema osobama koje su, kako navode, od ranije poznate policiji kao počinitelji kaznenih djela.

Postavljamo legitimno pitanje: može li policija uopće više raditi svoj posao? Ako će svaka verbalna reakcija u postupanju prema poznatim počiniteljima kaznenih djela rezultirati uhićenjem policajca, tko će onda štititi građane, red i zakon?!, upitali su iz Sindikata policije te naglasili da je riječ o prelasku "crvene linije" upozoravajući na rastući strah policajaca od primjene zakonskih ovlasti. Također, iz Sindikata policije pozvali su institucije da preispitaju kriterije prema kojima se suspendiraju i kazneno progone policijski službenici, kao i da se uspostavi jasnija razlika između zlouporabe položaja i profesionalnog postupanja u stresnim i zahtjevnim okolnostima.