Anušić žestoko o otkazivanju dočeka rukometaša: 'Ovo je sramota koja se neće moći zaboraviti'

Ministar obrane Ivan Anušić komentirao je otkazivanje dočeka brončanih rukometaša u Zagrebu. Kaže kako je zagrebačka vlast stala između hrvatskih rukometaša i navijača.

- Zagrebački gradonačelnik i njegova gradska vlast ispriječili su se između hrvatskih rukometaša i milijuna navijača, stotinu tisuća Hrvatica i Hrvata, koji bi kao i uvijek, u glavnom gradu dočekali naše sportske heroje. Kad se gradska politika umjesto komunalnom bavi politikom ideološke cenzure i nametanjem svojih “istina”, onda je rezultat poražavajući. Europska bronca koju su naši sportski ratnici zajedno s našim izbornikom Sigurdssonom izborili za Hrvatsku i srcem i glavom i sportskim duhom, ostat će bez zaslužene proslave u glavnom gradu. Sve zato jer zagrebačka vlast izmišljanjem fašizacije pokušava politički profitirati, a zapravo je narodu i rukometašima ukrala zasluženu proslavu. To je sramota koja neće potamniti medalje naših rukometaša, ali se ta sramota neće moći zaboraviti - napisao je na Facebooku ministar Ivan Anušić.

Podsjetimo, doček rukometaša trebao se održati danas na glavnom zagrebačkom trgu uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže. Sam program dočeka trebao je početi u 15 sati. Međutim, rukometaši su željeli da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Međutim, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je Thompsonu nastup u svim prostorima kojima upravlja grad. Kako niti jedna strana nije željela popustiti, doček u Zagrebu je otkazan.



Rukometaši pjevaju Čavoglave

