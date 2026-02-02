Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
FOTO Rukometaši se vratili u Hrvatsku: 'Ne želimo se miješati u politiku, ali zaslužili smo lijep doček s Thompsonom'
Tomašević i Možemo ponizili su rukometnu reprezentaciju, a Zagreb je prestao biti glavni grad svih Hrvata
FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša
Dečki su pokazali što znači boriti se za Hrvatsku i pokazali nam da možemo biti najbolji
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
REAKCIJA MINISTRA

Anušić žestoko o otkazivanju dočeka rukometaša: 'Ovo je sramota koja se neće moći zaboraviti'

Osijek: Ivan Anušić održao konferenciju za medije povodom drugog kruga predsjedničkih izbora
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 08:02

Zagrebačka vlast izmišljanjem fašizacije pokušava politički profitirati, a zapravo je narodu i rukometašima ukrala zasluženu proslavu, kaže ministar obrane

Ministar obrane Ivan Anušić komentirao je otkazivanje dočeka brončanih rukometaša u Zagrebu. Kaže kako je zagrebačka vlast stala između hrvatskih rukometaša i navijača. 

- Zagrebački gradonačelnik i njegova gradska vlast ispriječili su se između hrvatskih rukometaša i milijuna navijača, stotinu tisuća Hrvatica i Hrvata, koji bi kao i uvijek, u glavnom gradu dočekali naše sportske heroje. Kad se gradska politika umjesto komunalnom bavi politikom ideološke cenzure i nametanjem svojih “istina”, onda je rezultat poražavajući. Europska bronca koju su naši sportski ratnici zajedno s našim izbornikom Sigurdssonom izborili za Hrvatsku i srcem i glavom i sportskim duhom, ostat će bez zaslužene proslave u glavnom gradu. Sve zato jer zagrebačka vlast izmišljanjem fašizacije pokušava politički profitirati, a zapravo je narodu i rukometašima ukrala zasluženu proslavu. To je sramota koja neće potamniti medalje naših rukometaša, ali se ta sramota neće moći zaboraviti - napisao je na Facebooku ministar Ivan Anušić. 

Podsjetimo, doček rukometaša trebao se održati danas na glavnom zagrebačkom trgu uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže. Sam program dočeka trebao je početi u 15 sati. Međutim, rukometaši su željeli da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Međutim, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je Thompsonu nastup u svim prostorima kojima upravlja grad. Kako niti jedna strana nije željela popustiti, doček u Zagrebu je otkazan. 
 

Rukometaši pjevaju Čavoglave

FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša

FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša
Osijek: Ivan Anušić održao konferenciju za medije povodom drugog kruga predsjedničkih izbora
1/29
Ključne riječi
rukometaši Ivan Anušić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Banja Luka: Stanak predsjednika Vlade RS Save Minića i gradonačelnika Draška Stanivukovića
6
REAKCIJA SA ZRINJEVCA

MVEP: Stanivukovićeve izjave koje dovode u pitanje Domovinski rat i Oluju apsolutno su neprihvatljive

Smatramo da je iznimno važno voditi dijalog u duhu međusobnog uvažavanja, bez iskrivljavanja i relativiziranja nedavnih povijesnih događaja, osobito događaja iz Domovinskog rata kao što su ključne oslobodilačke vojno-redarstvene operacije kojima smo oslobodili okupirana područja i vratili ih u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske - zaključuju sa Zrinjevca.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!