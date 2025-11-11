Naši Portali
SRAMOTAN ČIN

VIDEO Nevjerojatno! Mladić (20) driftao po nogometnom terenu, napravio štetu od 18 tisuća eura

objava.hr
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
11.11.2025.
u 12:28

Osim što je uništen teren koji se mjesecima pripremao za sijanje nove trave, oštećen je i sustav za navodnjavanje, čije su prskalice sada neupotrebljive.

Pravi šok jutros je dočekao članove i navijače NK Dinare kada su stigli na stadion i zatekli potpuno devastiran teren. Prema prvim informacijama, netko je tijekom noći svojim automobilom ušao na teren i vozio se po travnjaku, ostavljajući duboke tragove guma i razrovanu površinu. Šteta je značajna. Osim što je uništen teren koji se mjesecima pripremao za sijanje nove trave, oštećen je i sustav za navodnjavanje, čije su prskalice sada neupotrebljive.

„Ovo je za nas ogroman udarac. Uložili smo mnogo vremena, truda i novca da pripremimo teren, a sada moramo sve početi ispočetka“, rekao je jedan od članova kluba. za portal Objave.hr.  

Policajci iz Knina ubrzo su pronašli počinitelja. Riječ je o 20-godišnjaku nad kojim je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo oštećenja tuđe stvari na štetu Grada Knina. Istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni, 28. i 29. listopada u Grabovčevoj ulici u Kninu, automobilom ušao u prostor pomoćnog igrališta NK Dinara i pritom „driftajući“ oštetio zemljanu površinu igrališta. Materijalna šteta procjenjuje se na iznos od 18.176,77 eura. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, policija će protiv 20-godišnjaka podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Nevjerojatno! Mladić (20) driftao po nogometnom terenu, napravio štetu od 18 tisuća eura

Knin policija nogometni teren

