HDZ se oglasio: Danas je jasno da zabrana jedne Thompsonove pjesme bila samo izlika

Nakon što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otkazao doček rukometašima zbog inzistiranja naše reprezentacije da na trgu zapjeva Marko Perković Thompson, organizaciju događaja preuzela je Vlada Republike Hrvatske. Tomaševićevo otkazivanje izazvalo je niz reakcija iz svijeta politike, a jedna od glasnijih je reakcija dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića koji ga je upitao "tko je danas zabranitelj" ali i Dalije Orešković koja je gradonačelniku dala podršku.

Na društvenim mrežama oglasio se i HDZ sa svoje službene Facebook stranice čiji tekst objave prenosimo u cijelosti:

Danas je jasno da je #zabrana jedne Thompsonove pjesme bila samo izlika za zabrane svega nacionalnog, svega domoljubnog! Zbog Tomaševića & Hajdaša glavni grad neće dočekati svoje heroje i zahvaliti im se na nezaboravnim trenucima - poručio je Ivan Matijević, predsjednik HDZ Zagreb

Na dočeku se nije ni trebala izvoditi pjesma koju su ljevičarski gradonačelnik, njegovi #možemosi & njihovi poslušnici iz #SDP (službeno) proglasili nepoćudnom. Ovo je sad zabrana svih pjesama koje rukometaši vole, uz koje pobjeđuju i osvajaju medalje. Svih pjesama uz koje milijuni Hrvata navijaju. Ovo je zabrana proslave još jedne velike #pobjeda, zabrana okupljanja nacije oko svoje reprezentacije.

Neka vas ne čudi što su si zabranitelji iz Možemo/SDP uzeli to pravo - jer su nedavno marširali pod parolom „Balkanska federacija bez država i nacija“. Svima nam je moralo biti jasno što će se dalje događati. Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, ne klonite duhom! Opet će naš voljeni grad slaviti svoje pobjede. Preživio je #Zagreb i gore, preživjet će i ovu sramotu.