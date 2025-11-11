Naši Portali
AKCIJA POLICIJE I USKOK-a

Pet osoba uhićeno zbog sumnje da su bili dio zločinačkog udruženja koje je trgovalo kokainom

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Ivana Jakelić
11.11.2025.
u 12:31

Policija će tijekom dana pretražiti vozila i kuće osumnjičenika nakon čega će biti dovedeni u USKOK na ispitivanje

Više osoba, a neslužbeno se doznaje da ih je petero uhićeno je u zajedničkoj akciji USKOK-a i policije. Kako je priopćio USKOK, hitne dokazne radnje provodi PU osječko-baranjska na području Zagreba, Osijeka, Županje i Belišća. Osobe kojima je policija pokucala na vrata sumnjiče se da u sastavu zločinačkog udruženja zlorabili drogu. Neslužbeno se doznaje da je riječ o kokainu, a policija će tijekom dana pretražiti vozila i kuće osumnjičenika nakon čega će biti dovedeni u USKOK na ispitivanje.

Kada ispitivanja osumnjičenika budu gotova, USKOK će odlučiti hoće li i protiv koga tražiti određivanje istražnog zatvora. Policija i USKOK za sada ne govore o detaljima najnovije akcije, no ako je suditi po zadnjim sličnim akcijama, vjerojatno se radi o zločinačkom udruženju koje je tijekom nekog vremena duže tajno praćeno i prisluškivano. Ili su pak istražitelji do njih došli nakon dekriptiranja podataka sa SKY-a te uparivanja tih podataka sa stvarnim osobama.
