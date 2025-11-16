Trump smanjuje carine na čak 200 prehrambenih proizvoda: Iza svega stoji jedan konkretan politički razlog

Donald Trump u petak je smanjio dodatne carine za više od 200 prehrambenih proizvoda, među kojima su kava, govedina, banane i sok od naranče. Razlog – strah od porasta cijena hrane za američkog potrošača. Time je Trump priznao i da dodatne carine ipak uzrokuju i inflaciju, iako je cijelo vrijeme tvrdio suprotno. Ovo dokazuje kako taktika u kojoj će carinama američki predsjednik namaknuti novac koji nedostaje u državnoj blagajni nije neprobojna. – Carine u nekim slučajevima mogu utjecati na porast cijena, ali u Americi doslovno nema inflacije – rekao je Trump u petak.

Na cijenama gubi izbore

Međutim, iza svega stoji jedan konkretan politički razlog. A to je da su na minulim lokalnim izborima demokrati zabilježili niz važnih pobjeda upravo u državama poput Virginije i New Jerseya, a onda i u gradu New York Cityju, gdje je glavna tema predizbornih kampanja bila upravo kvaliteta života, poglavito visoke cijene hrane. Trump je novinarima rekao kako će odobriti naknade u visini od 2000 dolara obiteljima s niskim ili srednjim prihodima, a taj će novac stići upravo od dodatnih carina koje je uveo. – Te carine dozvoljavaju nam da plaćamo dodatak ako to želimo. I sada ćemo to napraviti, a uz to smanjujemo i javni dug – kazao je američki predsjednik.

Time je još jednom potvrdio da se njegovi potezi vezani za dodatne carine, pa i pritisak na Europu da plaća za ukrajinsku obranu kupujući američko oružje odnose na taj cilj, smanjenje američkog duga. David Kelly, glavni globalni strateg investicijske banke J.P. Morgan, napisao je svojim ulagačima prošlog mjeseca kako nacionalni dug Sjedinjenih Država prelazi 37,8 bilijuna dolara, kamate na nj prelaze 1,2 bilijuna, a omjer je BDP-a i duga već 99,9 posto te će nastaviti rasti čak i uvjetima umjerenog rasta. I to se događa unatoč prihodima od dodatnih carina i privremenom ublažavanju deficita.

– Amerika bankrotira, ali to se događa tako polako da tržišta još nisu u panici – rekao je Kelly. Ovo novo smanjenje carina na prehrambene proizvode odnosi se prije svega na Argentinu, Ekvador, Gvatemalu i El Salvador. Argentina je veliki saveznik SAD-a. Javier Millei zadobio je simpatije kako međunarodnih financijskih institucija tako i američke administracije, a dodatne carine ne pomažu njegovoj ekonomskoj taktici smanjenja troškova gdje god jest i nije logično i carine očito štete prihodima. Jer, ova je zemlja veliki dobavljač govedine, a cijena mljevene govedine u Sjedinjenim Državama porasla je 13 posto, dok je goveđi odrezak skuplji 17 posto u odnosu na godinu dana prije. I to je najveći porast u zadnje tri godine, kada je inflacija dosegnula svoju najvišu razinu, ali u vrijeme administracije Joea Bidena. A upravo je SAD najveći svjetski proizvođač govedine, no to nije pomoglo nestašici posljednjih godina, što je uzrokovalo porast cijene. Iz ostalih zemalja, osim robe, dolazili su posljednjih godina i veliki valovi migranata i slabljenje njihovih ekonomija dodatnim carinama tome zasigurno ne pomaže.

Pojeftinjuju i hostije

Kako praktično nijedna Trumpova odluka ne može bez neke bizarnosti, tako je to i ovdje slučaj. Jer, smanjuju se carine na naranče, acai bobice, papriku i kakao, kemijske proizvode koji se koriste u proizvodnji hrane, umjetna gnojiva, ali i – pričesne hostije. U rujnu je američka potrošačka košarica poskupjela 2,7 posto. I dok su neki sektori mjerom zadovoljni, neki nisu jer ih u njima jednostavno nema. Predsjednik Vijeća za destilirana pića Chris Swonger rekao je da je isključenje žestokih pića iz Europske unije i Velike Britanije iz ovih mjera "još jedan udarac američkoj ugostiteljskoj industriji baš kada blagdanska sezona ulazi u puni zamah". "Škotski viski, konjak i irski viski poljoprivredni su proizvodi s dodanom vrijednošću koji se ne mogu proizvoditi u Sjedinjenim Državama", dodao je Swonger.