Horor u autopraonici: Žena ostala prikliještena nakon što se stroj iznenada pokrenuo

U autopraonici u Garmisch-Partenkirchenu ozlijeđena je 62-godišnja žena nakon što se uređaj, koji je prethodno stao, iznenada ponovno aktivirao dok je pokušavala ući u automobil. Prema navodima policije, program pranja bio je pri samom završetku, u fazi sušenja, kada je došlo do neočekivanog zastoja. Vozačica je o kvaru obavijestila zaposlenike benzinske postaje te se potom vratila do vozila kako bi ponovno sjela za volan. U tom trenutku autopraonica se naglo ponovno pokrenula. Budući da nije stigla zatvoriti vrata automobila, žena je ostala prikliještena te je pritom ozlijedila nogu, piše Fenix.

Svjedok događaja odmah je pozvao policiju i hitne službe. Spasioci su brzo stigli na mjesto nesreće, oslobodili ozlijeđenu ženu i prevezli je u bolnicu na daljnju medicinsku obradu. Na vozilu je nastala materijalna šteta procijenjena na oko 1.500 eura, dok se točan uzrok kvara autopraonice još uvijek utvrđuje. Policija provodi istragu kako bi se razjasnile sve okolnosti nesreće.