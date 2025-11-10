U Belgiji osnovali TRUMP-a, evo o čemu je riječ: 'Utjelovljuje sve za što se zalažemo'

Donald Trump možda ponekad sebe zamišlja kao „predsjednika Europe” zbog svog ogromnog utjecaja na politiku u Bruxellesu, no čak ni on nije mogao očekivati da će svoje ime vidjeti na glasačkim listićima u gradu. No, daleko desna belgijska frankofonska stranka, koja nosi ime američkog predsjednika kroz zaobilazni akronim, nedavno je osnovana, doznaje belgijski portal BRUZZ.

„Donald Trump je ultimativni simbol populizma. On u trenu utjelovljuje sve za što se zalažemo”, rekao je Salvatore Nicotra, osnivač stranke TRUMP, za navedenu internetsku stranicu.

TRUMP, što je skraćenica od „Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes” (Svi ujedinjeni za uniju populističkih pokreta), nasljednik je krajnje desnih valonskih stranaka Chez Nous i Belgijskog nacionalnog fronta (NF).

Za razliku od flamanske stranke Vlaams Belang, najveće belgijske krajnje desne političke opcije, TRUMP ne zalaže se za separatizam, napomenuo je Nicotra, a cilj im je sudjelovati na saveznoj razini te na izborima za Europski parlament 2029. godine. „Mi smo desno-populistička stranka sa socijalnim predznakom”, dodao je.

Nicotra, koji je od 1994. do 2000. bio gradski vijećnik u općini Saint-Gilles u Bruxellesu, nije isključio mogućnost kandidature u belgijskoj prijestolnici ili na lokalnim izborima. Među ostalim osnivačima, svi bivši članovi NF-a, su i Emanuele Licari, bivši član Vlaams Belanga, koji je uklonjen s liste stranke nakon što su ga optužili za otvoreno glorificiranje fašizma. Službeno predstavljanje stranke zakazano je za 30. studenog.