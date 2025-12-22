Kina: SAD 'ozbiljno krši' međunarodno pravo zapljenom brodova

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je u ponedjeljak Sjedinjene Države za ozbiljno kršenje međunarodnog prava, nakon što je SAD kod obale Venezuele presreo tanker za naftu koji je plovio prema Kini. Venezuela ima pravo razvijati odnose s drugim zemljama, rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian na dnevnoj konferenciji za medije i dodao da se Kina protivi svim "jednostranim i nezakonitim" sankcijama. Američka obalna straža presrela je u subotu drugi tanker s naftom u međunarodnim vodama uz obalu Venezuele, nekoliko dana nakon što je predsjednik Donald Trump najavio "blokadu" svih sankcioniranih tankera s naftom koji ulaze i izlaze iz Venezuele.

Tanker Centuries ukrcan je u Venezueli pod lažnim imenom "Crag" i prevozio je oko 1,8 milijuna barela venezuelske sirove nafte Merey namijenjene Kini, pokazali su dokumenti. Sirovu naftu kupila je tvrtka Satau Tijana Oil Trading, jedan od mnogih posrednika uključenih u prodaju venezuelanske državne naftne tvrtke PDVSA kineskim neovisnim rafinerijama, pokazali su dokumenti.Glasnogovornica Bijele kuće rekla je da je "brod pod lažnom zastavom" prevozio sankcioniranu naftu i bio dio tajne flote Venezuele. Vlada Venezuele osudila je presretanje tankera kao "ozbiljan čin međunarodnog piratstva". Kina je najveći kupac sirove nafte iz Venezuele, koja čini otprilike četiri posto njezinog uvoza.