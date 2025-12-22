Orban: 'Kolaps Ukrajine bio bi katastrofa za Mađarsku'

"Nemojte se zavaravati: kolaps Ukrajine bio bi katastrofa za Mađarsku", izjavio je mađarski premijer Viktor Orban, piše Euronews. Ovu poruku poslao je u nedjelju tijekom govora u Szegedu, u sklopu svoje predizborne turneje. Naime, Orban se, prvi put nakon 15 godina na vlasti, suočava sa snažnim otporom uoči nadolazećih izbora. Orban je okupljenim pristašama rekao kako se mora učiniti "mnogo toga" da se spriječi propast Ukrajine.

"Ljudi sa sela - i špekulanti nekretninama - savršeno razumiju da na vrijednost vašeg komada zemlje utječe ne samo stanje te zemlje, već i stanje susjednog komada zemlje, kao i tko tamo živi", pojasnio je Orban svoj stav ovom usporedbom. Istaknuo je kako Ukrajina jako ovisna o Mađarskoj, jer 44% svoje električne energije i 56% prirodnog plina koji troši dobiva od Mađarske. Dodao je kako značajan dio te energije potiče iz ruskih izvora.

Mađarski dužnosnici i prije su se pozivali na ove brojke, odgovarajući na kritike zbog bliskih odnosa Mađarske s Rusijom. Samo dan ranije, mađarski premijer komentirao je rusku invaziju na Ukrajini. Izjavio je kako je "teško reći tko je koga napao", što je u suprotnosti s prevladavajućim međunarodnim stavom o ratu. U svom subotnjem govoru ponovio je i svoje stajalište da pružanje vojne pomoći Ukrajini samo produžuje sukob te kako to ne služi interesima Ukrajine.