OBRATIO SE PRISTAŠAMA

Orban: 'Kolaps Ukrajine bio bi katastrofa za Mađarsku'

VL
Autor
Laura Puklin
22.12.2025.
u 10:38

U svom subotnjem govoru ponovio je i svoje stajalište da pružanje vojne pomoći Ukrajini samo produžuje sukob te kako to ne služi interesima Ukrajine

"Nemojte se zavaravati: kolaps Ukrajine bio bi katastrofa za Mađarsku", izjavio je mađarski premijer Viktor Orban, piše Euronews. Ovu poruku poslao je u nedjelju tijekom govora u Szegedu, u sklopu svoje predizborne turneje. Naime, Orban se, prvi put nakon 15 godina na vlasti, suočava sa snažnim otporom uoči nadolazećih izbora. Orban je okupljenim pristašama rekao kako se mora učiniti "mnogo toga" da se spriječi propast Ukrajine. 

"Ljudi sa sela - i špekulanti nekretninama - savršeno razumiju da na vrijednost vašeg komada zemlje utječe ne samo stanje te zemlje, već i stanje susjednog komada zemlje, kao i tko tamo živi", pojasnio je Orban svoj stav ovom usporedbom. Istaknuo je kako Ukrajina jako ovisna o Mađarskoj, jer 44% svoje električne energije i 56% prirodnog plina koji troši dobiva od Mađarske. Dodao je kako značajan dio te energije potiče iz ruskih izvora

Mađarski dužnosnici i prije su se pozivali na ove brojke, odgovarajući na kritike zbog bliskih odnosa Mađarske s Rusijom. Samo dan ranije, mađarski premijer komentirao je rusku invaziju na Ukrajini. Izjavio je kako je "teško reći tko je koga napao", što je u suprotnosti s prevladavajućim međunarodnim stavom o ratu. U svom subotnjem govoru ponovio je i svoje stajalište da pružanje vojne pomoći Ukrajini samo produžuje sukob te kako to ne služi interesima Ukrajine.  
U jedan ujutro objavljeno je oštro upozorenje iz Kremlja

Ključne riječi
Ukrajina Rusija rat u Ukrajini Mađarska Viktor Orban

Komentara 5

ŽA
žabac
11:46 22.12.2025.

Glas razuma u Evropi, bolje 100 dana pregovarati nego 1dan ratovati. Problem je što političari ne idu na frontu, prije su vojskovođe išle na čelu vojske a danas sjede u toplom bunkeru.

ČU
Čuružan
10:52 22.12.2025.

Nije bitno ko je koga napao. Bitno je da su postojali određeni uzroci, koji su mogli da se reše mirnim putem. Merkelova je jednom rekla, trudili smo se da što pre naoružamo Ukrajinu. odugovlačili Minske pregovore, jer smo znali da će doći do rata. Znači da je rat planiran i od strane EU, znači da su znali, znači da su mogli da ga spreče ali nisu.

Avatar Kajman
Kajman
11:12 22.12.2025.

I te kako je bitno tko je koga napao. Ako su postojali neki prijepori onda se to rješava diplomatskim putem ne silom. Ruski susjedi imaju dovoljno negativnih iskustava s Rusima, a posebice Ukrajinci kojima ovo nije prvi put da ih Rusi žele pokoriti i zatrti pa je sasvim normalno da poduzmu sve radnje kako bi se od te opasnosti zaštitili. Upravo to je razlog što su sve bivše države istočnog bloka čim im se je pružila prilika pohrlile po okrilje NATO saveza. Nevjerojatne su mi teze pojedinaca koje time opravdavaju Rusku agresiju. To bi bilo isto kao kada bi vlasnika kuće u kvartu u kojem se događaju provale krivio što si je stavio dodatnu zaštitu od provale jer je time isprovocirao provalnike pa su mu morali provaliti u kuću. Izvjesno je da će Putin nastaviti svoju politiku osvajanja dok god se ne zaustavi i zato je potrebno poduzeti korake da ga se što prije zaustavi i to radije na tuđoj zemlji nego na svojoj.

