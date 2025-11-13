Naši Portali
UDAR NA SHEIN, TEMU...

Hoće li uspjeti obuzdati jeftinu kinesku robu? Europska unija želi uvesti promjenu već iduće godine

FILE PHOTO: Illustration shows Temu logo
Foto: DADO RUVIC/REUTERS
Benjamin Mihoci/Hina
13.11.2025.
Internetske trgovine poput Sheina, Temua, AliExpressa i Amazon Haula, koje kupcima izravno šalju proizvode iz kineskih tvrtki, nude iznimno niske cijene, djelomično zbog izuzeća od plaćanja carina što škodi konkurentnima u Europi

Ministri financija Europske unije su se u četvrtak dogovorili da bi već iduće godine trebalo uvesti carine na pakete male vrijednosti, u pokušaju da se obuzda uvoz jeftine kineske robe, što bi moglo pogoditi internetske trgovine poput Sheina i Temua. Dogovor na sastanku ministara financija u Bruxellesu da se carine uvedu "što prije u 2026." znači i da će početi pregovori s Europskim parlamentom, koji mora odobriti prijedlog.

Povjerenik Europske komisije za trgovinu Maroš Šefčovič je već predložio ministrima da se izuzeće od plaćanja carine "de minimis", koje se odnosi na proizvode kupljene na internetu i vrijedne manje od 150 eura, ukloni u prvom kvartalu 2026., dvije godine ranije nego što je bilo planirano. Izuzeće bi se trebalo zamijeniti "pojednostavljenom privremenom carinom", rekao je.

Internetske trgovine poput Sheina, Temua, AliExpressa i Amazon Haula, koje kupcima izravno šalju proizvode iz kineskih tvrtki, nude iznimno niske cijene, djelomično zbog izuzeća od plaćanja carina što škodi konkurentnima u Europi. Broj paketa male vrijednosti koji su prošle godine ušli u blok se udvostručio na 4,6 milijarde, a više od 90 posto došlo je iz Kine.

Europska komisija, izvršno tijelo EU-a, suočava se s pritiskom europskim kompanija da se to što brže smanji. Sjedinjene Američke Države su ranije ukinule politiku "de minimis" koja je dopuštala uvoz paketa vrijednih manje od 800 dolara, što je izazvalo bojazan da bi se jeftina kineska roba mogla dodatno preusmjeriti prema Europi.
Ključne riječi
Europska unija Maroš Šefčovič carine Temu shein

Komentara 1

BI
billynik
16:58 13.11.2025.

I tko će snositi troškove te glupave odluke, opet građani EU. Treba zastititi kojekakve trgovce i prekupce koji će nam onda tu istu robu naplaćivati 5 puta skuplje.

