NASTRADALI NA AUTOCESTI

Novi detalji brutalnog napada poljskih huligana na Hrvate: Tukli ih palicama i sjekirama, svjedoci bili u šoku

Screenshot/Facebook
Autor
Lorena Posavec
22.12.2025.
u 12:42

Napadnuti muškarci nemaju nikakve veze s nogometom niti su članovi navijačkih skupina

Austrijska policija objavila je nove detalje o napadu na dvojicu Hrvata koji su se dogodili 6. studenog na Pyhrnautobahnu (A9) kod Kalsdorfa, južno od Graza. Prema policijskim izvješćima, navijači poljskog kluba Legija Varšava blokirali su autocestu te napali i opljačkali dvojicu muškaraca. Huligani su prethodno prešli granicu u konvoju od oko 50 vozila, uglavnom kombija, a razlog napada bio je poraz Legije od slovenskog NK Celje 2:1 u utakmici Konferencijske lige. Kada su primijetili automobil s zagrebačkim registracijama, dio huligana zaključio je da se radi o Bad Blue Boysima, s kojima su poljski navijači u sukobu. Ubrzo su sustigli vozilo i blokirali promet, nakon čega su nasrnuli na dvojicu muškaraca koristeći metalne šipke, drške sjekira, palice i druge predmete, pri čemu je jedan Hrvat teško ozlijeđen, piše Kronen Zeitung.

Napadnuti muškarci nemaju nikakve veze s nogometom niti su članovi navijačkih skupina. Automobil su posudili kako bi njime putovali u Njemačku, gdje su planirali kupiti novi automobil. Huligani su im, osim toga, ukrali i novac, a vozilo kojim su putovali potpuno uništili. Odmorište Arnwiesen bilo je krajnja stanica za najmanje 20 huligana, među kojima je najmlađi imao samo 14 godina, a najstariji više od 60. Policija ih je uhitila, a osam ih još uvijek nalazi u pritvoru u Grazu. Istraga se pokazala posebno zahtjevnom. "Nema foto dokaza ili videodokaza jer su svjedoci u nastaloj prometnoj gužvi bili prestravljeni brutalnošću koja se odvijala pred njihovim očima", rekao je policajac i dodao da je istraga i dalje u tijeku.

Atentat u Moskvi: Eksplodirala autobomba, poginuo general
Ključne riječi
Austrija Navijači napad Huligani

