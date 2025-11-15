Madura 'naciljao' Trump, nada se Putinovoj pomoći

Nakon što je krenuo iz Splita prije 20-ak dana, američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford stigao je u vode ispred Venezuele. Najnapredniji nosač zrakoplova američkih vojnih snaga zasad će, koliko je poznato, biti tek u ophodnji te se ne očekuje da će s njega polijetati zrakoplovi u obavljanje misija unutar teritorija Venezuele. No, sasvim je očito da je njegova prisutnost ondje u funkciji pritiska na vlast Nicolása Madura. Svakako je pretjerano poslati ovako moćno plovilo za presretanje različitih brodica kojima se navodno švercaju narkotici prema obali Sjedinjenih Država, a gdje raste broj onih koji se takvim potezima američke vojske i protive. Elizabeth Dickinson iz Međunarodne krizne grupe, u kojoj je viša analitičarka za područje Anda, rekla je da je ovako snažna prisutnost podsjetnik što to znači imati američku vojnu snagu u tom području. – To je izazvalo mnogo zabrinutosti u Venezueli, ali i u cijeloj regiji. Mislim da svi ovo prate zadržavajući dah kako bi vidjeli koliko je SAD zaista spreman upotrijebiti vojnu silu – rekla je.