Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
KOMENTIRAO TUŽBE

'Ako Thompson želi politički djelovati, može osnovati stranku. Stojim iza svojih odluka'

Zagreb: Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević obišao je radove na izgradnji Osnovne škole Horvati na Knežiji
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
29.12.2025.
u 19:45

Gradonačelnik je ponovio kako smatra da je spomenuti pozdrav ustaški i protuustavan te da Grad Zagreb ima obvezu regulirati korištenje javnih, odnosno gradskih prostora

Nakon što je pjevač Marko Perković Thompson najavio pokretanje tužbi, a njegov odvjetnik Andro Marijanović kaznenu prijavu protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora Arene Zagreb Sretana Šarića zbog navodnog onemogućavanja održavanja drugog koncerta, Tomašević je u razgovoru za HRT poručio kako stoji iza svojih odluka te da se neće povlačiti pred političkim i pravnim pritiscima.

 Istaknuo je da posljednjih nekoliko desetljeća u brojnim hrvatskim i europskim gradovima Thompsonu nije dopušten koncert te je upitao koliko je podneseno kaznenih prijava protiv gradonačelnika koji su to zabranili. „Vjerojatno niti jedna“, dodao je. Naglasio je da se neće spuštati na razinu uvreda, već komunicira primjereno i odmjereno za poziciju gradonačelnika glavnog grada Hrvatske. „Političke promjene događaju se na izborima. Ako Thompson želi politički djelovati, može osnovati stranku ili se priključiti postojećoj. I ja sam se angažirao prije osam godina“, rekao je Tomašević.

Dodao je da će, dok god ima povjerenje građana Zagreba, donositi odluke koje smatra ispravnima te da neće popuštati pod pritiscima. Posebno je naglasio da stoji iza odluke o zabrani drugog Thompsonovog koncerta u Areni. „Koncert na Hipodromu dozvolili smo u dobroj vjeri, no nisam očekivao da će se u centru Zagreba pjevati ustaške pjesme, niti da će predsjednik Sabora tolerirati ustaški protuustavni pozdrav u Saboru, niti da će sud osloboditi osobu koja ga je izrekla na televiziji uživo. Zakonodavna, sudska i izvršna vlast nisu odradile svoj posao. Kada sam ih kritizirao, rekli su: 'To je vaš problem jer ste dozvolili koncert'. Zato više koncerata u Zagrebu neće biti“, poručio je Tomašević.

Podsjetio je da je Ustavni sud 2020. godine pozdrav „Za dom spremni“ proglasio ustaškim i protuustavnim. „Ne mogu utjecati na privatne koncerte, ali pravila za gradske prostore su naša odgovornost. Nije stvar u pjesmi već u pozdravu. Nije točno da je pozdrav bio na svakom koncertu, nije ga bilo ni na siječanjskom nastupu na Trgu bana Jelačića“, rekao je gradonačelnik. Tomašević je ocijenio proteklu godinu uspješnom, istaknuvši nastavak kapitalnih ulaganja koja su rekordna, osam puta veća nego 2021. godine. U proteklom razdoblju izgrađeno je 16 vrtića i 22 škole, a radovi na školama nastavljaju se i u 2026. Zagrebu je, nakon dugog niza godina, priznato i najbolje ocijenjeno kvalitetno življenje.

Najvažnijom odlukom smatra donošenje izmjena GUP-a, unatoč pritiscima i pokušajima usporavanja. Grad je u 2025. dobio 20 novih tramvaja, a planira se dolazak još 15-ak tramvaja i prvih 60-ak električnih autobusa. „Velikim ulaganjima u javni prijevoz nastojimo smanjiti korištenje osobnih automobila i prometne gužve“, rekao je. Naglasio je i druge infrastrukturne projekte, uključujući otvaranje Sarajevske ulice, prvu tramvajsku prugu nakon 25 godina te Centar za upravljanje prometom koji upravlja 180 semaforiziranih raskrižja. „Trebat će nekoliko godina da moderniziramo sva raskrižja, ali već sljedeći mjesec pilot-projekt u Ozaljskoj ulici omogućit će da semafori prepoznaju tramvaje i propuštaju ih“, rekao je Tomašević.

Dodao je da neće biti problema što Centar za gospodarenje otpadom još nema pozitivnu ocjenu studije za okoliš. „Javna rasprava je odrađena, odgovorili smo na primjedbe i očekujemo pozitivan ishod resornog ministarstva u sljedećih mjesec dana“, rekao je. Oporbi je odgovorio i na kritike zbog neuspjeha u snižavanju poreza na dohodak. „Stopa je najniža u zadnjih 35 godina. Nikad nije bilo manje poreznog opterećenja rada, a cijene komunalnih usluga u zadnje četiri godine nismo dizali. Većina gradova završila je godinu u deficitu, Zagreb nije“, istaknuo je.

Demantirao je i tvrdnju da pada upotreba plavih vrećica za otpad, dodajući da se intenzivno radi na kontroli i planiraju zakonske izmjene koje će omogućiti lakše kažnjavanje u višestambenim zgradama. Nastavlja se i ugradnja podzemnih i polupodzemnih spremnika po cijelom gradu. Tomašević se pohvalio i utrostručenim proračunom za sport, koji sada iznosi 169 milijuna eura – gotovo koliko i cijeli državni proračun za sport. Naglasio je da mu je cilj završiti sve velike projekte do kraja mandata, dok će odluku o eventualnom trećem mandatu donijeti u posljednjoj godini svog aktualnog mandata.

Thompson kreće s tužbama, odvjetnik otkrio: 'Tomašević je radio iz osobnog interesa na štetu Zagreba...'
Ključne riječi
Zageb Marko Perković Thompson Tomislav Tomašević

Komentara 19

Pogledaj Sve
MA
Martim
20:14 29.12.2025.

Ako gradonačelnik želi pjevati neka osnuje bend.

Avatar Miloradova pudlica
Miloradova pudlica
20:04 29.12.2025.

Gradonačelnik četiri godine nije uspio dati niti jedan ispit na pravnom fakultetu, nije ni došao do kolegija Ustavno pravo, jedva je završio politologiju nakon 12 godina, i nije kompetentan odlučivati je li neki pozdrav ustaški i protuustavan. Čak i da je završio pravo u roku, gradonačelnik nije tu da tumači Ustav, zakone, niti da donosi presude je li nešto protuustavno i protuzakonito. To su poslovi sudova. Gradonačelnik je tu da čisti ulice i prazni septičke jame, i to je više manje to. Sve mu piše u zakonu o lokalnoj samoupravi, no, s obzirom na njegovo pravno znanje..

PR
Predaror
20:24 29.12.2025.

Tomašević sa ideologijom zamagljuje zagrebaćku stvarnost. TT uhvati s eposla i komunalija.To je zadatak gradonačelnika a ne tko što i kako pjeva. Pjevali su a i pjevat će u budućnosti.Htjeli mi to ili ne.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!