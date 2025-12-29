'Ako Thompson želi politički djelovati, može osnovati stranku. Stojim iza svojih odluka'

Nakon što je pjevač Marko Perković Thompson najavio pokretanje tužbi, a njegov odvjetnik Andro Marijanović kaznenu prijavu protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora Arene Zagreb Sretana Šarića zbog navodnog onemogućavanja održavanja drugog koncerta, Tomašević je u razgovoru za HRT poručio kako stoji iza svojih odluka te da se neće povlačiti pred političkim i pravnim pritiscima.

Istaknuo je da posljednjih nekoliko desetljeća u brojnim hrvatskim i europskim gradovima Thompsonu nije dopušten koncert te je upitao koliko je podneseno kaznenih prijava protiv gradonačelnika koji su to zabranili. „Vjerojatno niti jedna“, dodao je. Naglasio je da se neće spuštati na razinu uvreda, već komunicira primjereno i odmjereno za poziciju gradonačelnika glavnog grada Hrvatske. „Političke promjene događaju se na izborima. Ako Thompson želi politički djelovati, može osnovati stranku ili se priključiti postojećoj. I ja sam se angažirao prije osam godina“, rekao je Tomašević.

Dodao je da će, dok god ima povjerenje građana Zagreba, donositi odluke koje smatra ispravnima te da neće popuštati pod pritiscima. Posebno je naglasio da stoji iza odluke o zabrani drugog Thompsonovog koncerta u Areni. „Koncert na Hipodromu dozvolili smo u dobroj vjeri, no nisam očekivao da će se u centru Zagreba pjevati ustaške pjesme, niti da će predsjednik Sabora tolerirati ustaški protuustavni pozdrav u Saboru, niti da će sud osloboditi osobu koja ga je izrekla na televiziji uživo. Zakonodavna, sudska i izvršna vlast nisu odradile svoj posao. Kada sam ih kritizirao, rekli su: 'To je vaš problem jer ste dozvolili koncert'. Zato više koncerata u Zagrebu neće biti“, poručio je Tomašević.

Podsjetio je da je Ustavni sud 2020. godine pozdrav „Za dom spremni“ proglasio ustaškim i protuustavnim. „Ne mogu utjecati na privatne koncerte, ali pravila za gradske prostore su naša odgovornost. Nije stvar u pjesmi već u pozdravu. Nije točno da je pozdrav bio na svakom koncertu, nije ga bilo ni na siječanjskom nastupu na Trgu bana Jelačića“, rekao je gradonačelnik. Tomašević je ocijenio proteklu godinu uspješnom, istaknuvši nastavak kapitalnih ulaganja koja su rekordna, osam puta veća nego 2021. godine. U proteklom razdoblju izgrađeno je 16 vrtića i 22 škole, a radovi na školama nastavljaju se i u 2026. Zagrebu je, nakon dugog niza godina, priznato i najbolje ocijenjeno kvalitetno življenje.

Najvažnijom odlukom smatra donošenje izmjena GUP-a, unatoč pritiscima i pokušajima usporavanja. Grad je u 2025. dobio 20 novih tramvaja, a planira se dolazak još 15-ak tramvaja i prvih 60-ak električnih autobusa. „Velikim ulaganjima u javni prijevoz nastojimo smanjiti korištenje osobnih automobila i prometne gužve“, rekao je. Naglasio je i druge infrastrukturne projekte, uključujući otvaranje Sarajevske ulice, prvu tramvajsku prugu nakon 25 godina te Centar za upravljanje prometom koji upravlja 180 semaforiziranih raskrižja. „Trebat će nekoliko godina da moderniziramo sva raskrižja, ali već sljedeći mjesec pilot-projekt u Ozaljskoj ulici omogućit će da semafori prepoznaju tramvaje i propuštaju ih“, rekao je Tomašević.

Dodao je da neće biti problema što Centar za gospodarenje otpadom još nema pozitivnu ocjenu studije za okoliš. „Javna rasprava je odrađena, odgovorili smo na primjedbe i očekujemo pozitivan ishod resornog ministarstva u sljedećih mjesec dana“, rekao je. Oporbi je odgovorio i na kritike zbog neuspjeha u snižavanju poreza na dohodak. „Stopa je najniža u zadnjih 35 godina. Nikad nije bilo manje poreznog opterećenja rada, a cijene komunalnih usluga u zadnje četiri godine nismo dizali. Većina gradova završila je godinu u deficitu, Zagreb nije“, istaknuo je.

Demantirao je i tvrdnju da pada upotreba plavih vrećica za otpad, dodajući da se intenzivno radi na kontroli i planiraju zakonske izmjene koje će omogućiti lakše kažnjavanje u višestambenim zgradama. Nastavlja se i ugradnja podzemnih i polupodzemnih spremnika po cijelom gradu. Tomašević se pohvalio i utrostručenim proračunom za sport, koji sada iznosi 169 milijuna eura – gotovo koliko i cijeli državni proračun za sport. Naglasio je da mu je cilj završiti sve velike projekte do kraja mandata, dok će odluku o eventualnom trećem mandatu donijeti u posljednjoj godini svog aktualnog mandata.