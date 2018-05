Tko nije bio na Sakarunu, u Zatonu, Prosiki, ‘falija je’

Sve više Europljana stiže na odmor u Hrvatsku u potrazi za novim iskustvima i doživljajima, ne bi li upoznali lokalnu gastronomiju, vidjeli razvikane hrvatske prirodne ljepote, rekreirali se ili se dobro zabavili. No, i dalje ih čak 55 posto, pokazalo je istraživanje Instituta za turizam Tomas 2017., dolazi nam radi odmora, sunčanja i kupanja.

Kako i ne bi, Hrvatska ima nadaleko poznato lijepu obalu i čisto more. Namjerniku definitivno nije lako izabrati, ali ni mi domaći često se ne možemo složiti gdje je najbolje na odmor, koji je dio obale najatraktivniji, koje su plaže najbolje. Nema sela, a ni grada u kojem se na odabir top-plaža neke županije neće naljutiti ili barem komentirati kako je njihova plaža bolja i “lipša”.

Tako je, dakako, i u Zadarskoj županiji, a iako ima dvojbi oko odabira, nedvojbeno je da je ispred svih plaža more kristalno čisto. Od Paga do Pakoštana more je vrhunske čistoće, od Kornata do Oliba, Premude, Silbe, pa prema Dugom otoku plaže su prekrasne... Zbog pješčanih plaža i podmorja boje se prelijevaju intenzivnije, plavetnilo zrcali “kristalnije”. Ima tako jedna plaža na koju kada dođete i poslije pogledate film “Duboko plavetnilo” shvatite da ste vi na još ljepšem mjestu s pjeskovitijim i prozirnijim morem.

Plaža Sakarun na Dugom otoku prostrana je pješčana plaža duga oko 800 metara, otvorena prema pučini Jadrana. Nalazi se na sjeverozapadnoj obali Dugog otoka, u blizini naselja Veli Rat, Verunić, Soline i Božava. Redovito je nagrađivana kao najljepša ruralna plaža na Jadranu. Nad njom je šuma makije te crnog i alepskog bora. U europskoj je mreži staništa NATURA 2000. i zaštićena je kao značajan krajobraz... Ovo je ustvari šturi opis još uvijek skrovite, a jedne od najljepših svjetskih plaža koje poneki nazivaju i Saharanu, valjda zbog pijeska nalik pustinjskom.

Odličan izbor za djecu

Tamo se nerijetko kupaju i glumci i bogataši jer je dovoljno daleko da im nitko ne smeta i nije teško sidrenje jahti i jedrenjaka. I Pažani se imaju čime pohvaliti, pa iz zadarske županijske turističke zajednice ističu plažu Prosiku.

– Plaža Prosika u Pagu središnja je gradska plaža i osobito je pogodna za kupanje i sunčanje obitelji s malom djecom. Opremljena je potrebnim turističkim sadržajima uz mogućnost igranja odbojke na pijesku, tenisa, vožnje pedalinama, vodenim skuterima ili na vodenim toboganima te ugostiteljskim objektima – ističu iz Turističke zajednice Zadarske županije prednosti paške plaže.

I Grad Zadar ima svoju plažu za utrku. Pješčana plaža Kolovare u Zadru javna je gradska plaža s plavom zastavom, koja svjedoči o vrhunskoj čistoći mora i obale te opremljenosti i uređenosti plaže.

Na potezu od dva kilometra izmjenjuju se manje i veće plaže i uvale, a glavna je plaža uz istoimeni hotel Kolovare, dijelom pješčana, a dijelom šljunčana. Uz Kolovare je vezana i jedna posebnost; bazen u moru, s morskom vodom i desetmetarskom skakaonicom u kojem trenira i lokalna vaterpolo ekipa i plivači.

Na drugoj strani je još jedna pješčana plaža, Borik, koju nerijetko koriste hotelski gosti, ali je otvorena i svima ostalima. Borik ima i akvapark. Sve više Zadrana i njihovih gostiju odmara se i na šljunčanoj plaži Vitrenjak, koja se nalazi u sklopu marine, a u neposrednoj blizini ima igralište za djecu pa je pogodna za obitelji s djecom. Dio plaže s rampom prilagođen je pak, za osobe s invaliditetom. U konkurenciji je za sve koji ljetne dane žele iskoristiti da plivaju i uhvate malo boje na zadarskim plažama i uvala Diklo, u kojoj se izmjenjuju šljunčani i betonirani dijelovi. Stjenovita plaža Punta Bajlo u predjelu je Arbanasa.

Pokraj svjetionika Lanterna, pak, šljunčana je plaža Puntamika. Osim klasične uživancije u sunčanju i kupanju, na Puntamiki se može uživati u pogledu na stari grad Zadar i gradske zvonike.

Obitelji s malom djecom često biraju plažu Turističkog naselja Zaton, koja je izvan županijskog središta, ali dovoljno blizu za svakodnevne odlaske na plažu bogatu zabavnim sadržajima. Ova pješčana plaža duga je oko kilometar i pol, a uz sve uredili su i poseban prilaz moru za invalide.

– Na plaži se nalaze tuševi i kabine za presvlačenje, a mogu se iznajmiti ležaljke i suncobrani. Gostima na raspolaganju stoje od tobogana, akvagana, iceberga, jumping centra, mreže za penjanje do terena za odbojku na pijesku i brojnih vodenih sportova kao i rekreacije. Osvježenje i okrepa mogu se pronaći u beach i snack barovima – pozivaju domaćini sa zatonske plaže.

Nanosi riječnog materijala

Tko je bio u Zadarskoj županiji, a nije bio na biogradskoj rivijeri – “falio je”. Drage, Pakoštane, Sveti Filip i Jakov, Turanj... sva mjesta diče se vrhunskim krajolikom, čistim more i plažama, a u središtu rivijere u Biogradu na moru dominira plaža Dražica, šljunčana plaža koja se proteže uzduž uređene šetnice.

– I ova plaža opremljena je brojnim pogodnostima kao što su kabine za presvlačenje, tuševi, najam ležaljki i suncobrana. Posjetiteljima su dostupne razne vrste usluga poput masaža na otvorenom, animacija za odrasle i djecu, najam skutera, pedalina, kanua i čamaca te uživanje u brojnim vodenim sportovima i zabavnim aktivnostima – kaže čelnica Turističke zajednice Zadarske županije.

Na plaži Dražica nalazi se i veliki tobogan uz koji je smješten i ronilački klub, a Plava zastava vijori se još od 2006. godine, što potvrđuje uređenost, čistoću i kvalitetu sadržaja ove biogradske plaže – istaknula je Mihaela Kadija, direktorica turističke zajednice Zadarske županije, te dodaje kao poseban ponos Zadarske županije i plaže Pisak i Kulin kod Starigrad-Paklenice, duge, prirodne šljunkovite plaže koje se protežu obalama Pakleničke rivijere, nastale višestoljetnim nanosima riječnog materijala kroz kanjone Velike i Male Paklenice.

Svaka bajka pa tako i bajkovita zadarska turistička priča trebala bi završiti s princezama ili kraljicama, a baš jedna plaža, i to ona ninska, nosi kraljičino ime...

– Kraljičina plaža u Ninu jedinstvena je, najduža i najpoznatija ninska plaža koju prati legenda o prvom hrvatskom kralju Tomislavu i njegovoj supruzi, kraljici Jeleni, koji su na toj plaži za svog boravka u Ninu uživali u rijetkim opuštenim obiteljskim trenucima promatrajući nezaboravne zalaske sunca. Na putu do plaže treba prijeći desetak metara dugi plićak, a u njezinoj se blizini nalazi najveći poznati lokalitet ljekovitog blata u Hrvatskoj gdje se od 1960. odvija ljetna terapija pod medicinskim nadzorom već punih 40 godina...

Dakako, zadarsko more nije samo za kupanje. Obožavaju ga i ronioci. I to sa svih strana svijeta. Područje od otoka Paga, preko Premude, Ista, Molata, Silbe, Dugog otoka, Ugljana i Pašmana, nadovezuje se na Kornate i svakako spada među najzanimljivija jadranska odredišta za zaljubljenike u podmorje. U tom akvatoriju se u svim vremenskim prilikama može naći mjesto, zaštićeno od vjetra i valova, za nesmetano ronjenje, a roniocima atraktivno podmorje odlikuje i bujan morski život.