Dolazak velikih trgovačkih lanaca prisilio je Josipa Antunovića da zatvori mesnicu, no nije očajavao nego se posvetio seoskom turizmu

Dobra vizija i puno ljubavi – recept je kojim je stvoreno Obiteljsko gospodarstvo Antunović u Kuni na poluotoku Pelješcu. Njegov vlasnik Josip Antunović poznat pod nadimkom Mesko, u poslijeratnim godinama odlučio je nastaviti dugu obiteljsku tradiciju i otvoriti mesnicu u mjestu Orebić, koju je dolaskom velikih trgovačkih lanaca uskoro bio prisiljen zatvoriti. No, u njegovoj glavi već se tada počela stvarati vizija seoskog turizma u do tada potpuno ne turističkom mjestu Kuna, koje broji tek nešto više od 200 stanovnika.

Magarci oduševili turiste iz Njemačke

Foto: Promo

Oduvijek je obitelj Antunović bila privržena životinjama i njihovom uzgoju, ali Josip je imao jednu veliku ljubav – magarce. Tako je jedne zime na svoje imanje doveo s Brača njihovu prvu magaricu, odmila nazvanu Stara, koja je dugih 30 godina vodila cijelo stade a sada umirovljeničke dane provodi šetajući farmom. Stara je uskoro donijela na svijet njihovo prvo pule kojem su dali ime Monika i koja je uskoro postala pelješka atrakcija. Farma se pomalo širila, a uskoro su počeli dolaziti i prvi gosti. Tadašnja turistička pratiteljica Ivana Lolić, danas sretno udana upravo u Orebiću, preko vinara Borisa Mrgudića došla je kod Antunovića sa željom da njihove turističke grupe iz Orebića dolaze na imanje u Kuni. I tako je prvi autobus došao u Kuni, dovodeći njemačke goste agencije TUI. S obzirom na to da su se Antunovići bavili preradom mesa i mesnih prerađevina na tradicionalan način, a uz to su imali konobu staru oko 300 godina, uskoro su gosti sjedili pod gredama i uživali u pršutu, siru, kobasicama, maslinama i ostalim proizvodima.

Foto: Promo

Od ove godine nude smještaj u šest rustikalnih soba

Farma se nastavila razvijati pa je početno stado ovaca i koza od oko 30 grla naraslo na 300 grla autohtonih pasmina Dubrovačka ruda i Hrvatska šarena koza, a broj magaraca rastao je s godinama sve do danas kad ih je gotovo 80, redom izvornih i zaštićenih hrvatskih pasmina.

Na imanju se proizvode 4 vrste mlijeka: ovčje, kozje, kravlje i magareće, koje se svakodnevno distribuira u razne krajeve Hrvatske kako bi brojnoj djeci i odraslima pomoglo u liječenju bronhijalnih bolesti i podizanju imuniteta.

OPG Antunović može se pohvaliti i bogatstvom od 15.000 trsova loze te 70-tak maslina, vrtom u kojem uzgajaju svoje povrće, brojim likerima i slatkim delicijama.

Foto: Promo

A iza svega toga stoji samo jedna obitelj – Josip i njegova žena Nevenka, sada već onemoćala baka Nevenka, djeca Miljenko i Ana, a od prije nekoliko godina i nevjesta Jasmina te najnoviji član – unuk Josip.

Josipu je uspjelo poći za rukom prenijeti na svoju djecu ljubav prema ovom poslu i viziju koju seoski turizam može ostvariti. Tako je njegov sin nakon školovanja odlučio nastaviti očevim stopama te su zajednički unaprijedili posao kupnjom stare kuće u susjedstvu koja će od 2019. godine pružati smještaj u šest rustikalnih soba. Miljenkova žena Jasmina, diplomirana enologinja rodom iz Istre ovu je obitelj upotpunila svojim znanjem o vinima, vinogradarstvu i maslinarstvu, a ona i suprug su odlučili živjeti upravo u Kuni i svoju sreću graditi u ovom malom mjestu s velikim potencijalom.

Gazdarica Nevenka i glavni je chef kuhinje

Kćer Ana, iako je svoj životni put nastavila u Zagrebu, i dalje pomaže obitelji svojim marketinškim znanjima, te se rado vraća na Pelješac u svakoj prilici. Okosnica svega Josipova je supruga Nevenka ili kako je zovu Nena. Osim što se snalazi u svim radovima na farmi, pod njenom palicom spremaju se najbolje peke i mesna jela, ali i tradicionalna jela pikatić i tripice, pa je slobodno možemo nazvati glavnim chefom.

Cijelom imanju svakako pridonosi i njihov glavni pomoćnik Almir zvani Grom, koji je u svojim dvadesetim iz Bosne došao raditi kod Antunovića, a danas su s njim i njegova žena i dvogodišnji sin. Svojim entuzijazmom i ljubavi prema životinjama odlično se uklopio i pronašao svoje mjesto u ovoj obitelji.

Foto: Promo

Obiteljsko gospodarstvo Antunović okrunjeno je brojim nagradama i priznanjima, a njima je ono najdraže da se bez puno reklame za njih čuje nadaleko i naširoko, te knjiga dojmova, od korica do korica ispisana riječima zahvale njihovih brojnih gostiju. Posebno su ponosi i na višegodišnju suradnju s ponajboljom hrvatskom agencijom Katarina Line, koja im svoje goste dovodi od travnja do listopada. Pa, neka sljedeći posjet Pelješcu ne prođe bez posjeta Kuni i OPG Antunović, a nemojte se iznenaditi ako navratite bez prethodne najave i rezervacije pa zateknete popunjenu konobu a ponekad i kamene stepenice ispred konobe. A planovi za budućnost? Antunovići ih imaju i to puno, no u jedno su sigurni – uvijek će više raditi na kvaliteti nego na kvantiteti te će nastaviti raditi na promociji seoskog turizma i života na selu.

OPG KONOBA ANTUNOVIĆ

Južna Dalmacija

Kuna 37,Pelješac 20243 Kuna

+3850(0) 20 742 101

+385(0)98 170 1511

www.opgantunovic.hr