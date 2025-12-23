Epilog: prividna demokracija, terorizam i milijuni migranata u Europi

Prije točno 15 godina svijet je svjedočio jednom od najvažnijih političkih i društvenih previranja modernog doba, fenomenu koji je ušao u povijest pod nazivom Arapsko proljeće. Sve je počelo u Tunisu 17. prosinca 2010. godine, kada je samoubojstvo mladog prodavača voća Muhammeda Bouazizija, koji je protestirao protiv policijske represije, korupcije i siromaštva, postalo simbolom duboke frustracije i nezadovoljstva cijelog društva.



Taj čin očaja pokrenuo je lančanu reakciju masovnih prosvjeda koji su zahvatili cijelu zemlju i ubrzo doveli do pada režima predsjednika Zine El Abidina Ben Alija. Bouazizi je postao ikona borbe za pravdu, dostojanstvo i političke slobode, inspirirajući milijune građana u drugim arapskim zemljama da izađu na ulice i zahtijevaju temeljite promjene. Arapsko proljeće tako je započelo kao lokalni tuniski pokret, ali vrlo je brzo poprimilo regionalnu i globalnu važnost, pokazujući snagu društvenog nezadovoljstva i težnju za demokracijom u cijelom arapskom svijetu. Tuniski pokret ubrzo se proširio na susjedne zemlje, od Egipta do Libije, Sirije, Jemena i šire, dobivajući globalnu pozornost i stvarajući nadu u političku transformaciju, ali i otvarajući vrata dugotrajnim sukobima i regionalnoj nestabilnosti.