Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIJE 15 GODINA POČELO ARAPSKO PROLJEĆE

Epilog: prividna demokracija, terorizam i milijuni migranata u Europi

Residents of Hama demonstrate to mark the first anniversary of the fall of the Bashar al-Assad's regime
MAHMOUD HASSANO/REUTERS/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Hassan Haidar Diab
23.12.2025.
u 21:51

Arapsko proljeće imalo je različite ishode u različitim zemljama, ovisno o strukturi vlasti, unutarnjoj politici, vojnoj moći i međunarodnom utjecaju

Prije točno 15 godina svijet je svjedočio jednom od najvažnijih političkih i društvenih previranja modernog doba, fenomenu koji je ušao u povijest pod nazivom Arapsko proljeće. Sve je počelo u Tunisu 17. prosinca 2010. godine, kada je samoubojstvo mladog prodavača voća Muhammeda Bouazizija, koji je protestirao protiv policijske represije, korupcije i siromaštva, postalo simbolom duboke frustracije i nezadovoljstva cijelog društva.

Taj čin očaja pokrenuo je lančanu reakciju masovnih prosvjeda koji su zahvatili cijelu zemlju i ubrzo doveli do pada režima predsjednika Zine El Abidina Ben Alija. Bouazizi je postao ikona borbe za pravdu, dostojanstvo i političke slobode, inspirirajući milijune građana u drugim arapskim zemljama da izađu na ulice i zahtijevaju temeljite promjene. Arapsko proljeće tako je započelo kao lokalni tuniski pokret, ali vrlo je brzo poprimilo regionalnu i globalnu važnost, pokazujući snagu društvenog nezadovoljstva i težnju za demokracijom u cijelom arapskom svijetu. Tuniski pokret ubrzo se proširio na susjedne zemlje, od Egipta do Libije, Sirije, Jemena i šire, dobivajući globalnu pozornost i stvarajući nadu u političku transformaciju, ali i otvarajući vrata dugotrajnim sukobima i regionalnoj nestabilnosti.

Ključne riječi
Egipat Tunis Sirija Arapi Bliski istok Libija Arapsko proljeće

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!