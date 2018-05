U Pakoštane loviti ribu, a na Vransko jezero – pecati!

Da sam barba, da me bar donijela roda, gdje se za more nikad ne kaže voda... Nostalgični stihovi Hladnog piva o moru na Jadranu su pravilo... Probajte i sami viknuti na nekoj dalmatinskoj plaži da idete u vodu, a da ne dobijete komentar Dalmatinaca – to nije voda, nego more. Osim ponegdje, prije svega u Zadarskoj županiji.

E tamo, iznad Biograda, Pakoštana, Draga, Pirovca ima puno onih koji jesu došli na more, ali uživaju i u vodi. Najveće hrvatsko jezero, Vransko jezero, nalazi se s druge strane jadranske magistrale pa se u dužini jednog kilometra nalaze dva najljepša plavetnila, nasuprot, kao da su konkurencija. Jer dok u susjednim Pakoštanima lovite ribu, na Vranskom jezeru pecate. I ne, nije samo razlika u slengu.

Kakve su samo kapitalce, somove, zadnjih godina “pecali” na jezeru. I poznati svjetski nogometni as, golman vatrenih, Dražen Ladić, pasionirani je ribič i radije godinama provodi vrijeme na jezeru nego na moru. Razlika za ribare je u tome što na jezeru nije dozvoljen lov mrežama, upecane kapitalce sportski ribiči uglavnom vrate u jezero i sve je većinom podređeno bezbrižnom uživanju u godišnjem odmoru.

Tome na Vranskom jezeru svakako pridonosi i pravo ornitološko bogatstvo jer Vransko jezero jedno je od rijetkih gotovo netaknutih prirodnih staništa ptica vodarica. Od 1999. Vransko jezero i kopneni dio uz njega na gotovo 60-ak kilometara su Park prirode. Izvanredan spoj kopna i vode, koji pruža utočište najraznovrsnijim biljkama i životinjama, obrastao je travom, rogozom, šašem i trskom i nalikuje dijelom na travnjak ispresijecan plitkim barama, prekriven trajnim cvijećem s raskošnim bojama i mnoštvom leptira, vretenaca i ostalih raznovrsnih kukaca, što pogoduje životu ptica tijekom cijele godine. U trsci Parka prirode ljubitelji ptica mogu doživjeti nezaboravno iskustvo promatrajući iz svog skrovišta njihov život, gniježđenje i brigu za mlade.

Vransko jezero je “hot spot”, tj. područje s velikom raznolikošću ornitofaune, a do sada je zabilježena 251 vrsta ptica od kojih 102 vrste gnijezde na području Parka. Među pticama gnjezdaricama nalaze se četiri vrste ugrožene na europskoj razini i sedam vrsta ugroženih na nacionalnom nivou. Za neke od tih ptica Park prirode Vransko jezero jedino je gnjezdište u mediteranskom dijelu Hrvatske. Područje Parka je i vrlo važno odmorište i hranilište za cijeli niz europskih ugroženih vrsta.

Na zimovanje redovito dolazi više od 100.000 ptica vodarica – ističu na svojim stranicama u opisu najvećeg hrvatskog jezera, Vranskog jezera, u Turističkoj zajednici Grada Biograda. Kakvo društvo i pejzaž? Idealno za dangubljenje? Tim više što se na jezeru gnijezdi i slavna čaplja danguba... E ne, na Vranskom jezeru nezaboravan doživljaj je i aktivnog turizma zbog 40-ak kilometara biciklističkih staza. Staze osim “slatkog” napora nude i nezaboravan pejzaž i pogled na jezero i more u jednom i to ispod i uz borove, miris kadulje... Stoga, jezero ili plaže? Voda ili more? Težak izbor!