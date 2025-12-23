Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
ISKUSNI METEOROLOG

Zoran Vakula razotkrio mitove o prognozi: 'Računala još uvijek nisu bolja od ljudi'

Foto: Večernji TV
1/3
Autori: Petra Balija, Večernji.hr
23.12.2025.
u 21:50

Iako ističe važnost čovjeka, Vakula priznaje da bez računala današnja meteorologija ne bi bila moguća

Meteorolog HRT-a Zoran Vakula u razgovoru za Večernji list se osvrnuo na dugoročnije prognoze, izazove predviđanja oborina, ali i na sve veću ulogu računala i umjetne inteligencije u meteorologiji. Iako tehnologija danas ima veliku ulogu u prognoziranju vremena, Vakula naglašava da ljudsko iskustvo i dalje ostaje ključno. Govoreći o oborinama u 2026. godini, Vakula ističe kako je riječ o jednom od najzahtjevnijih segmenata vremenske prognoze. "Nedovoljno znam za oborine. Općenito prognoza oborine je puno zahtjevnija i manje pouzdana od prognoze temperature. Koliko smo puta doživjeli da na jednom dijelu ceste ulice pada kiša, a na drugom ne pada. Hoće li, gdje, kada i koliko, to je puno teže prognozirati nego prognozirati temperaturu zraka", pojasnio je. Dodaje kako su temperatura, vjetar i tlak zraka znatno predvidljiviji elementi, dok su oborine često lokalne i neujednačene.

Poseban izazov predstavljaju i vremenski ekstremi te sve češći rekordi, zbog čega se meteorolozi moraju stalno prilagođavati.
"Prilagođavamo se. Zato je tu čovjek, a ne računalo. Mnogi prate svakakve aplikacije, ali računala i umjetna inteligencija još uvijek nišu bolji", kaže Vakula. Prema analizama koje provode meteorološke službe, ljudske prognoze i dalje su pouzdanije od isključivo računalnih modela. "Još uvijek je čovjek taj čije su prognoze manje griješne", naglašava. Vakula smatra da su nacionalne specifičnosti dodatni razlog zašto ljudski faktor ostaje nezamjenjiv. "Meteorolozi pojedine zemlje znaju specifičnosti primjerice Gorskog Kotara, Like, unutrašnjosti Dalmacije", objašnjava te dodaje kako vjeruje da će ljudska prognoza još dugo imati prednost nad automatiziranom.

Iako ističe važnost čovjeka, Vakula priznaje da bez računala današnja meteorologija ne bi bila moguća. "Mi bez računala ne bismo mogli, odnosno bismo, ali ne bi bili toliko kvalitetni kao što jesmo", kaže. Prisjeća se početaka karijere sredinom 90-ih godina, kada su se prognoze temeljile na jednom modelu atmosfere, dok se danas koriste tzv. ansambl prognoze – stotinjak različitih izračuna koje meteorolozi analiziraju i uspoređuju. "Mali poremećaji u početnim uvjetima mogu dovesti do velikih poremećaja više dana naprijed", upozorava Vakula, ističući koliko je prognoziranje složen proces. Na pitanje koliko se često dogodi da računalo pogriješi, Vakula odgovara kako se neki od brojnih izračuna gotovo uvijek ostvare, ali je problem u tome što se unaprijed ne zna koji.
"Mi pokušavamo zaključiti najvjerojatniji razvoj događaja i ne vjerovati slijepo, pogotovo ne ekstremima", kaže.

Posebno je kritičan prema bombastičnim prognozama koje se sve češće pojavljuju u javnosti. "Počeli su sad prognozu u zadnje vrijeme pisati meteorolozi iz naroda, koji nedovoljno znaju ponašanje tih modela", ističe, dodajući kako ozbiljni meteorolozi s iskustvom izbjegavaju senzacionalizam. Kao primjer navodi božićnu prognozu: "Mi se nismo usuđivali prognozirati za Božić deset dana unaprijed… Tek kad je bilo šest, sedam dana unaprijed, tada smo davali detaljnije prognoze". Vakula poručuje da savršena prognoza ne postoji, ali da su oprez, iskustvo i razumijevanje atmosferskih procesa i dalje najbolji alat koji meteorologija ima.

Ne vidi se prst pred nosom. Zašto je u Zagrebu stalno magla?
Ključne riječi
meteorologija meteorolozi Zoran Vakula vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Božo Kovačević
49
POLITIČKI INTERVJU TJEDNA

VIDEO Božo Kovačević: Rusija je frustrirana i u slučaju vojnog poraza spremna posegnuti i za nuklearnim oružjem

Ukrajina, kaže Kovačević, ima pravo donijeti odluku da ne pristaje na primirje i na mirovni sporazum koji je za nju neprihvatljiv ili teško prihvatljiv. Ali i rukovodstvo Ukrajine treba odmjeriti da li je razumnije ući u iscrpljujući rat čiji ishod ni izdaleka ne možemo prejudicirati i čiji je ishod može biti totalni poraz Ukrajine kojoj bi prethodila totalna devastacija Ukrajine.

Capitol Hill - Political Coverage - DOGE USAID Hearing
Video sadržaj
39
VEČERNJI TV

Max Primorac, utjecajni lobist iz Trumpova kruga: Bez trećeg entiteta u BiH neće biti ni Hrvata

U Sarajevu su ga nakon prošlotjednog svjedočenja u američkom Kongresu počastili epitetom 'ustaško kopile' jer se usuđuje reći da proces izgradnje nacije u BiH nije uspio i da Amerika to više ne podržava. Max Primorac u intervjuu na VečernjiTV govorio je i o drugim zanimljivim temama, pa čak i o Thomsonovu koncertu na Hipodromu koji bi članovi Trumpove administracije pozdravili, nipošto napadali

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!