Od šetnjice uz more do uspona na 1700 metara

Turizam na zadarskom području diči se, baš kao i cijela Dalmacija, suncem, morem, galebovima. Iako se “fjake”, tog najpoznatijeg dalmatinskog brenda, ne odriču, Zadrani sve više priliku vide i u aktivnom turizmu. Zbog svih prednosti koje ima, ova sjeverna dalmatinska županija definitivno je predvodnik destinacija koje ljubiteljima aktivnog odmora nude brojne mogućnosti. Takve raznolikosti malo koje područje ima, i to su zadarski turistički djelatnici definitivno prepoznali.

Ronjenje, jedrenje, ribolov, ali i sve brojniji avanturistički parkovi, uz već spomenutu fjaku, odnosno sunce i more, sadržaj su kojim zadarska rivijera, baš kao i sve jadranske destinacije, obiluje ili, kao u slučaju nautike, i predvodi, no kombinacije mora, planina, rijeka, jezera i ostalog na tako malom prostoru drugdje definitivno – nema.

– Gosti koji ne žele ljenčariti, nego su došli na aktivan odmor imaju uistinu velik izbor i zasigurno će u moru ponude u našoj destinaciji naći i svoju omiljenu aktivnost. Nudi im se pješačenje, i to od laganih šetnjica obalnim stazama i povijesnim gradovima pa sve do zahtjevnih tura i planinarenja u prijestolnici aktivnog odmora u nacionalnom parku u Paklenici i na Velebitu te uspona iznad 1700 metara nadmorske visine. A sve pri tom nadomak moru. Nacionalni park Paklenica, dio Velebita, najsnažniji je centar ovog tipa turizma u zemlji – s ponosom ističu u Turističkoj zajednici Zadarske županije.

Planinarskih staza 150 km

U Nacionalnom parku Paklenica gostima je tako na raspolaganju više od 150 kilometara uređenih planinarskih putova i staza. Opreza, dakako, nikad dosta pa su svima dostupne i planinarske karte, a osposobljeni za pravi alpinizam i željni prave avanture svoje ambicije također mogu zadovoljiti u tom nacionalnom parku. Okomite litice kanjona Velika Paklenica, više od 400 metara, nalaze se na samom ulazu u park i samo su dva kilometra udaljene od mora. Zbog toga je Paklenica omiljena i među penjačima s obiteljima. Nerijetko ćete u podnožju strmih stijena vidjeti bebe kako spokojno spavaju u kolicima, ili dio obitelji uživa na plaži dok se ostali penju – ističu naši sugovornici iz Nacionalnog parka Paklenica.

I nakon toga manjka adrenalina? Samo do nove, nedaleke atrakcije na brzacima Zrmanje. Do tamo se može i preko mosta, starog Masleničkog, gdje je nerijetko baš bungee jumping uvertira u zabavu punu aktivnosti i uzbuđenja na obližnjoj Zrmanji.

– Nakon skoka s Masleničkog mosta ništa nije strašno – nerijetko svjedoče avanturisti koji potom često produže upravo prema Zrmanji.

– Kanuisti i kajakaši ovdje će naći utočište u ljepoti i svježini biserne Zrmanje što se s ruba padine Velebita spušta k moru stvarajući impresivan kanjon čiju ćete ljepotu pamtiti. Brzaci, slapovi ili mirne etape u ljepoti kamenih litica ili kraških polja od mlinica podno Kaštela Žegarskog do Velikog buka, ušća Krupe u Zrmanju, pružit će vam uzbuđenje i užitak. Rafting također možete probati u slikovitom kanjonu Zrmanje, kroz slapove i brzake – pozivaju turistički domaćini Zadarske županije i posebno ističu biciklizam, za koji su uređene staze koje iz Nacionalnog parka Paklenica i Parka prirode Velebit vode u još jedan park, na najveće hrvatsko jezero.

– Oko Vranskog jezera proteže se više od 50 km biciklističkih staza koje se međusobno razlikuju težinom kao i krajolikom kroz koji prolaze. Svakako posjetite vidikovac Kamenjak koji se nalazi točno iznad polovine jezera i koji nudi predivan pogled na čitavo jezero, na otok Pašman, na Murter i na otoke Nacionalnog parka Kornati – pozivaju bicikliste iz Parka prirode Vransko jezero, a u Turističkoj zajednici Zadarske županije objašnjavaju zašto će baš biciklizam tamošnjem kraju dati dodatni turistički zamah.

Izvan konkurencije

– U Županiji je izrađen Integrirani projekt razvoja Zadarske županije kao cikloturističke destinacije “Zadar Bike Magic”. Izuzetno smo ponosni na taj projekt jer se radi o jednom od zahtjevnijih projekata koji traži konstantan rad i razvoj. Slobodno možemo reći da je jedinstven u Hrvatskoj jer pristupa kompleksnom i zahtjevnom tržištu cikloturista integrirajući lokalne prednosti i potencijale cikloturizma u skladu sa svjetskim trendovima u ovoj industriji. Zadarska županija gotovo je bez konkurencije u Hrvatskoj, pa i u široj okolici po potencijalima za cikloturizam upravo zbog raznolikosti. Ovdje imamo i planinski i otočni i ravničarski dio. Stoga i očekujemo tijekom idućih tri do pet godina da gosti na biciklima budu jedni od nositelja turizma u pred i posezoni na našem području. Trenutačno imamo razvijenu jednu od najvećih biciklističkih mreža u Hrvatskoj koja broji 96 staza dužine 3200 kilometara – kaže Mihaela Kadija, direktorica Turističke zajednice Zadarske županije. Da se u toj županiji imaju čemu nadati, dokazuju i dosad realizirani projekti koji posljednjih godina privlače tisuće entuzijasta i rekreativaca u Zadru, Pašmanu, Starigrad Paklenici...

Škraping, Zadar Outdoor festival, Međunarodni susret penjača u Paklenici, razne trail i trekking utrke od Zrmanje preko Velebita do Vranskog jezera, te razne biciklističke utrke... samo su neka od događanja koja očekuju namjernike u Zadarskoj županiji. Prije nekoliko dana održana je i globalna humanitarna utrka Wings for Life koja je u Zadar privukla 8500 trkača. Zadrom i županijom znojilo se “sve u šesnaest”, ali potom i malo “fjakalo”. Zasluženo!

Vjetar kao prednost

Sve to je samo dio uzbudljivih doživljaja koje Zadarska županija nudi svojim gostima. Ta je regija, s 25 većih, 17 naseljenih i tristotinjak manjih otoka, otočića i hridi te s više od tri tisuće vezova u marinama, lučicama ili sidrištima, pravi nautički raj. Uostalom, rado će podsjetiti u zadarskim lukama, na tom je dijelu obale i počeo razvoj nautičkog turizma na našem moru. Nautički domaćini još će se radije pohvaliti kako brojni nautički znalci zadarsku rivijeru – zbog konfiguracije obale i rasporeda otoka što daje sigurna utočišta nautičarima – svrstavaju među najatraktivnije destinacije u svijetu. Inače, taj dio naše obale danas daje čak trećinu nautičkih rezultata domaćeg turizma.

Jedrenje je definitivno veliki turistički adut zadarskog područja za željne aktivnog odmora. Pa i olimpijski prvaci Fantela i Marenić Rio su osvojili baš iz Zadra. Zadarski skiperi po ocijeni mnogih među najboljima su na Mediteranu, a uz nezaboravni arhipelag turistički djelatnici s pravom pozivaju zaljubljenike u more i jedrenje. Jedrenje među stotinama otoka, otočića i hridi u jednom od najrazvedenijih akvatorija Europe zaštitni je znak ovog područja. Prelijepi kanali s ugodnim maestralom, pitome uvale, obrisi utvrda i crkvica u sutonu, zeleni otoci prekriveni mediteranskom makijom, borovima ili maslinicima u okružju kristalno čistog mora nadahnjuju ljepotom i pružaju sigurnost. Desetak marina i privezišta, sidrišta u atraktivnim uvalama, čarter-flote i iskusni skiperi na raspolaganju su svima koji se u tome žele okušati. Vjetar je još jedna od zadarskih prednosti za one koji obožavaju windsurfing. Maestral je samo jedan vjetar u zadarskoj ruži vjetrova, a oni najhrabriji uz jake vjetrove na dasci dosurfaju iz Zadra sve do Italije...