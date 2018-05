Lički komadić mora meka za sve koji žele više od sunca i plaže

Gosti Ličko-senjske županije mogu uživati u dvije potpuno različite vrste odmora. S jedne strane zelena bajka i nacionalni parkovi, a s druge plava, jadranska obala. Ličko-senjskoj županiji, naime, pripada i djelić mora, odnosno dio Paga s popularnom destinacijom mladih Novaljom. Taj najjači županijski turistički adut, što se noćenja tiče, lani ih je ostvario zamalo 1,8 milijuna. Po atraktivnosti slijedi Senj s nešto više od 514.306 noćenja.

– Iako imamo samo nekoliko destinacija na jadranskoj obali, dosta gostiju nam pristiže upravo u potrazi za klasičnim morskim odmorom. S tim da zapravo više i ne možemo govoriti o klasičnom odmoru kakav smo nekada poznavali, samo s kupanjem i sunčanjem. Sve više turista i na ljetovanju, naime, traži odmor obogaćen raznolikim doživljajima i aktivnostima, istraživanjem lokalne gastronomije i slično – napominje direktor Turističke zajednice Ličko-senjske županije Ivan Radošević.

– Sve to na “našem komadiću mora” mogu i dobiti, o čemu svjedoči i uzlazni trend turističkog prometa. Za ilustraciju, samo na području Novalje, Stare Novalje, Senja i Karlobaga ugostimo godišnje stotine tisuća turista. Konkretno, lani ih je bilo 383.638, a ostvarili su zamalo 2,7 milijuna noćenja. Novalja, koja mahom privlači mlađe turiste, najposjećenija je i najrazvikanija, ali atraktivne su i naše druge morske destinacije – poziva u goste čelnik Turističke zajednice Ličko-senjske županije I. Radošević.

Dio ljetne avanture na plaži Zrće, s diskoklubovima, žele biti mladi sa svih strana svijeta. Manje je poznato, ali na Zrću se ima što raditi i danju. Nakon noći punih glazbe i plesa, klubovi rade i danju, a iznajmljuju se morski skuteri, brodići, može se skijati na vodi itd.

Dječje maštaonice

Gosti tijekom dana nerijetko odlaze i do nekoliko kilometara udaljene Novalje kako bi razgledali stare ulice i trgove te crkve, a česti su gosti i nautičari. Inače, Novalja ove godine goste dočekuje s čak 1200 kreveta više nego lani, i to u svim vrstama smještaja, a naročito u obiteljskom. Otvara se i novo kamp-odmorište za 300 gostiju, novi aparthotel s 32 kreveta i četiri zvjezdice te poslovni centar Liberty Passage.

– Od dodatnih sadržaja za goste ove ćemo godine imati i nove treking i hajking staze u mjestu Zubovići, te tri nove treking staze u mjestu Metajni, a proširena je i izletnička ponuda turističkih agencija. Od kulturne ponude ovog nas ljeta očekuje mnoštvo događanja; od zabavnih, sportskih, umjetničkih programa za sve profile i uzraste gostiju. Tu je novljansko kulturno ljeto s kazališnim predstavama Novaljski trijatar pod umjetničkom palicom Gorana Grgića, zatim brojne dječje radionice, maštaonice, znanstvene i novinarske radionice koje osmišljava Mladen Kušec. Utorkom ćemo ljeti imati i etnovečeri, bit će tu i sajmova domaćih OPG-ovaca iz cijele Hrvatske pod nazivom Taste&Art festival, a tu je i glazbeni novitet; od ovog ljeta imat ćemo i koncerte ozbiljne glazbe pod nazivom Olive Class koji će se održavati u Vrtovima maslina u Lunu. Programi na Zrću odvijat će se u sklopu glazbenih festivala poput Spring Break Europe, Hide Out, Frech Island festival i Sonus festival. Ove godine očekujemo osam do deset posto više gostiju nego lani. Prvi festival, Zrće Spring break Europe, počinje zadnjeg dana svibnja i traje do 3. lipnja, i već tada očekujemo više turista, ukupno oko 8000 gostiju iz cijelog svijeta – kaže Marina Šćiran Rizner.

Uskočki dani atrakcija

Zapravo, kada govorimo o putovanju uz jadransku obalu, Senj je mjesto koje se nikako ne smije zaobići. Riječ je o najstarijem gradu hrvatskog primorja, bogatom kulturnom i vojnom poviješću. Dok, napuštajući Liku, prilazite gradu, za oko će svakom posjetitelju zapeti tvrđava Nehaj sagrađena još u 16. stoljeću. Dominantna tvrđava visoka 18 metara, zapravo, i danas djeluje moćno kao što je prije više stoljeća vjerojatno djelovala i Mlečanima i Turci koji je, zahvaljujući senjskim uskocima, nisu uspjeli osvojiti. Priču o slavnim uskocima te Senjskoj pomorskoj kapetaniji možete upoznati i kroz izložbu u unutrašnjosti tvrđave Nehaj. Tvrđava je, inače, i mjesto održavanja brojnih kulturnih manifestacija podno Velebita, a Senj je turistima zanimljiv i zbog velikog parka i, dakako, Senjske ploče. Riječ je o vapnenačkim ostacima crkvene pregrade koji datiraju iz 12. stoljeća, na čijim se preostalim ulomcima vidi ornament vinove loze i s ostacima glagoljičnog natpisa. Atrakcija su i Uskočki dani, koji se tradicionalno održavaju u srpnju, ali gosti u Senju, uz kupanje i sunčanje, mogu uživati i u vožnji biciklom, ronjenju, jedrenju, ribolovu, lovu...

U Senju za goste organiziraju i brojne koncerta, nastupe lokalnih klapa i druge manifestacije kojima svake sezone obogaćuju turističku ponudu uskočkoga grada. Sve, pak, pod dominacijom moćnog Velebita, koji baca sjenu i na Karlobag. Mještani Karlobaga kazat će vam da ste došli na pravo mjesto ako ljetni odmor želite provesti na mjestu gdje će vas, unatoč visokim temperaturama, rashlađivati bura i vjetrić s Velebita. Inače, od zanimljivosti u gradiću, svakako obiđite kapucinski samostan u kojemu se nalaze dragocjene umjetničke slike te crkvica sv. Josipa iz 18. stoljeća. Usto, nudi se i boćanje, košarka, minigolf..., a mnogi je i ronilačkih klubova. Tko poželi nešto s više natjecateljskog duha, morat će do Gospića i rekreacijskog centra, gdje može zaigrati i – paintball. Brojni restorani ličke rivijere zadovoljit će svačije nepce. Osim poznatog paškog sira i janjetine, na meniju je uobičajeno i riba koja je, nerijetko, ulovljena prethodne noći.