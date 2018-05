Što je to tako posebno u ličkom krumpiru, janjetini, šljivovici...

Zelenilo i miris šume koji okružuje Plitvička jezera, šum vode s velikih slapova ili nepregledna ravnica Gackog polja u srcu Like koje tek povremeno krase velika stada ovaca, prepoznatljive su slike Like koje se nijednom putniku ili turistu neće lako maknuti iz sjećanja. Isto tako, na spomen ličke kuhinje nezaobilazna je pomisao na vruću, mirisnu janjetinu ispod peke s krumpirima. Što god jeli u Lici, kamo god svratili, domaćini će vas uvijek ponuditi domaćom rakijom šljivovicom, a u zadnje vrijeme i rakijom od mente ili kupine. Tu su i nezaobilazni uštipci i štrudle od sira koje će vam domaćini često ponuditi dok čekate večeru ili ste svratili u neki restoran samo na kavu.

Površinom zauzima 5353 četvorna kilometra, a stanovnika je 2011. bilo 50.927

Brendiranje Like kao turističke destinacije kroz gastroponudu jedan je od najuspješnijih projekata koji je prije nekoliko godina pokrenula Lokalna akcijska agencija – LAG Lika. Osmislili su odličnu priču i postali u Hrvatskoj jedinstven primjer povezivanja poljoprivrede i turističkog sektora koji je kulminirao lani kada je u Gospiću osnovan prvi turistički klaster u Lici pod nazivom Klaster Lika Destination. Predsjednik Klastera Lika Destination, danas i direktor Nacionalnog parka Plitvička jezera Tomislav Kovačević, objasnio je kako ovim projektom lokalno proizvedena hrana ulazi u kategoriju takozvanih premium proizvoda, pa se i izravno potiče njena zastupljenost na lokalnom tržištu i u restoranima.

– Time ćemo konačno nagraditi kvalitetne lokalne proizvođače i osigurati im tržište, a Lika će nastaviti putem brendiranja kao izvrsna gastrodestinacija. To je tek jedan od koraka kojim ličku gastronomiju možemo staviti na svjetsku turističku kartu – kazao je Tomislav Kovačević. Ovu vrstu brendiranja podržale su turističke agencije i brojni hoteli. U klasteru naglašavaju da su otvoreni za suradnju s cijelim turističkim sektorom s obzirom na to da su Lika i Primorje područje velikog turističkog potencijala koje do sada nije bilo turistički valorizirano.

Cesta domaćih sireva

Lička janjetina s međunarodnom zaštitom kao autohtoni domaći proizvod, zatim lički krumpir sa zaštitom EU, posebna lička pića poput domaće šljivovice, šmrike ili loze, tek su dio za Liku prepoznatljive gastronomije. LAG je pokrenuo priču o nacionalnoj zaštiti sira škripavca iz Like. Naime, imamo i cestu sira na kojoj je više od 20 proizvođača sira. Oni se nalaze uz turističke pravce tako da sireve kušati ili kupiti mogu i turisti na proputovanju. Cilj je, naime, Klastera Lika Destination spojiti lokalne proizvođače domaće hrane i tržište; bili to nacionalni parkovi, hoteli ili restorani. Stoga smo pokrenuli i sustav ocjenjivanja proizvođača domaće hrane iz Like, odnosno osmislili smo regionalnu oznaku kvalitete Lika Quality čiji je znak zaštićen kao jamstveni žig pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Županiju krase brda, jezera i planinski vrhunci, ali i nadaleko poznati Pag s Novaljom

Tu oznaku za sada ima 98 proizvoda, od sireva, meda, pekarskih proizvoda, mesnih proizvoda do krumpira, raznog piva ili pića i ostalih proizvoda. Proizvođači s tom oznakom kvalitete svoje proizvode plasiraju po restoranima na Jadranu i diljem Like. Primjerice, u Nacionalnom parku Plitvička jezera, u Ličkoj kući može se kušati jedinstveni burger od ličke buše, jedinstvenog ličkog goveda. Na Plitvicama se koriste samo domaća janjetina i lički krumpir. To što je čovjek koji je u LAG-u osmislio brendiranje Like sada na čelu najposjećenijeg nacionalnog parka u Hrvatskoj uvelike nam pomaže u razvoju i dodatnoj promociji brenda – objašnjava nam Danijel Tušak, predsjednik LAG-a Lika, i sam poduzetnik i proizvođač pekarskih proizvoda.

Upoznavanje kroz okuse

Oznaku Lika Quality imaju i sirari, proizvođači malina, rakije, soka i čaja od aronije, meda od kadulje i smilja, uzgajivači teladi krave buše, ali i suveniri poput ličke kape ili torbe. Brendiranje Like kroz gastronomiju prije nekoliko je godina postalo prepoznatljivo i kroz projekt Lička seljačka tržnica. Glavna je vizija brendiranje Like i podvelebitskog Primorja kao jedinstvene turističke destinacije kako bi Lika postala globalno prepoznatljiva destinacija, ekološki prihvatljiva s izvrsnom autohtonom gastronomskom ponudom i samoodrživim gospodarstvima. Cilj je projekta uključiti što veći broj registriranih proizvođača hrane, pića i suvenira s našeg područja u projekt Ličke seljačke tržnice te im osigurati prodajne kanale koje do sada nisu imali.

Naime, domaći i strani turisti, osim uživanja u prirodi i aktivnom odmoru, žele kraj u kojemu se nalaze istražiti i kroz okuse. Kroz Ličku seljačku tržnicu okupili smo OPG-ovce koji zajedno odlaze na destinacije po hrvatskoj obali i sajmove i nude svoje proizvode turistima. Primjerice, lička janjetina, krumpir i sir iznimno su popularni i želja nam je da Lika s tim namirnicama bude baza, da imamo dovoljno proizvoda za velike hotelske kuće i restorane – objasnio je Tomislav Kovačević projekt kojim su Lika i lička kuhinja postali prepoznatljivi. Upravo kroz taj brend, smatraju turistički djelatnici, Lika može konkurirati drugim turističkim destinacijama. Uz ljepote nacionalnih parkova, ponudu adrenalinskih parkova te razvijenu gastronomsku priču, Lika je zapravo zanimljiva i poželjno mjesto za dolazak tijekom čitave godine s obzirom na to da se u svim navedenim segmentima, posebno u ličkoj gastronomiji, može uživati tijekom čitave godine. Jela poput pečene ili kuhane pastrve iz čiste Gacke ili paštete od pastrve ili saura s otoka Paga možete kušati u restoranima čitavu godinu.

Isto je i s ličkom janjetinom koja je tražena u Novalji, ali i u restoranima u unutrašnjosti, posebno u Ličkoj kući na Plitvicama gdje je gosti mogu kušati zimi i ljeti. Tu su i ostala domaća jela poput kobasica, palente s vrhnjem i čvarcima, pola od krumpira, graha ili ličkog lonca s povrćem i mesom janjetine ili bravetine, zatim kiselo zelje sa suhim mesom, lički kulen ili šunka. Sva ta jela restorani će vam s veseljem preporučiti kako biste i nepcem doživjeli Liku.