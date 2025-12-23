Vladajući u BiH požuruju projekt Južne interkonekcije

Kako javlja agencija FENA, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je kako je Federacija BiH u 2025. napravila iskorak u procesu plinofikacije pa projekti koji su dugo bili samo tema rasprava sada dobivaju konkretnu dimenziju. – Sami smo sebi dali zadatak da se kompletna Južna interkonekcija završi i pusti u pogon do kraja 2027., što znači prije nego što nastupe sankcije i zabrana uvoza ruskog plina u BiH – rekao je Lakić. Taj Lakićev istup od prije nekoliko dana dobio je dodatnu dimenziju i potvrdu, možda i razlog, najavljivanja takvog scenarija. Čelni političari vladajućih stranaka Federacije BiH sastali su se u američkom veleposlanstvu u Sarajevu gdje je projekt još jednom dobio snažnu potporu Sjedinjenih Država, iako u njoj nema potvrde ovako ambicioznog roka. Sastanak je sazvao američki otpravnik poslova John Ginkel, a sudionici su potvrdili kako je glavna tema bila izgradnja plina iz pravca Zagvozda prema Posušju s odvojcima prema Mostaru i Novom Travniku.

Sastanku su prisustvovali premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, federalni ministar energije Vedran Lakić, lideri političkih stranaka Dragan Čović, Ilija Cvitanović i Sabina Ćudić, kao i državni ministri Elmedin Konaković i Edin Forto. Spominje se i kako je Zakon o plinovodu Južna interkonekcija u Parlamentu Federacije BiH usvojen u siječnju, pod snažnim pritiskom administracije bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena. No, od tada su temu preuzeli prijepori oko toga tko bi trebao voditi taj projekt. Hrvatska je strana tražila da se projektom ne upravlja iz Sarajeva budući da mahom prolazi četirima županijama s većinskim hrvatskim stanovništvom. Američka je strana predložila rješenje prema kojem bi se problem riješio dodjelom koncesije američkoj privatnoj tvrtki. A ta bi kompanija imala pravo i izgradnje, ali i eksploatacije plinovoda na 30 godina. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH potvrdio je da se ide prema dodjeli koncesije, ali je naglasio i da mu se sviđa odlučnost Trumpove administracije kod ovog projekta.

– Ovo je primjer kako, kada postoji politička volja, stvari u BiH mogu biti završene u roku od dan ili dva – kazao je Konaković. Svi će imati mogućnost natjecati se, no američke tvrtke imale bi prednost jer se radi o američkom ukapljenom plinu koji bi se dobavljao preko terminala na Krku. Čelnici vladajućih političkih stranaka u Federaciji BiH u utorak su se na sastanku u američkom veleposlanstvu u Sarajevu obvezali na brzu provedbu izmjena zakona o Južnoj interkonekciji i zakona o koncesijama.