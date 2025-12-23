Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
RUSKI NAPREDAK PRIJETI

Ukrajinska vojska povukla se iz istočnog grada Siverska

Frontline town of Kostiantynivka
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS
1/2
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
23.12.2025.
u 21:51

Osvajači su uspjeli napredovati zahvaljujući značajnoj brojčanoj prednosti i stalnom pritisku malih jurišnih skupina u teškim vremenskim uvjetima", priopćio je ukrajinski glavni stožer.

Ukrajinske snage povukle su se iz istočnog grada Siverska, objavila je u utorak ukrajinska vojska, dok ruska vojska nastavlja ofenzivu kojom želi zaprijetiti ključnim gradovima za ukrajinsku obranu na istoku. Do pada Siverska, što dovodi ruske snage bliže Slovjansku, 30 kilometara prema zapadu, došlo je u vrijeme dok je Kijev pod američkim pritiskom da ubrzano ispregovara mir u gotovo četverogodišnjem radu koji je započeo ruskom invazijom.

Slovjansk je sjeverno središte takozvanog "pojasa utvrda" gradova u ukrajinskoj regiji Donbas koji Rusija traži od Kijeva prije nego je spremna završiti rat. "Osvajači su uspjeli napredovati zahvaljujući značajnoj brojčanoj prednosti i stalnom pritisku malih jurišnih skupina u teškim vremenskim uvjetima", priopćio je ukrajinski glavni stožer. On je naveo da je povukao vojnike kako bi sačuvao živote i resurse, dodajući da su ipak nanijeli teške gubitke neprijatelju.

Rusija je ranije ovog mjeseca objavila da je osvojila Siversk, čiji je prijeratni broj stanovnika iznosio oko 10.000, što je Kijev bio odbacio. U utorak, ukrajinska vojska rekla je da snage nastavljaju vršiti pritisak na grad i da će  pokušati prekinuti logistiku ruskih trupa. Borbe se i dalje vode oko bivšeg istočnog logističkog središta Pokrovska gdje su ukrajinske snage ovog mjeseca izjavile da su odbile neuobičajeno veliki ruski mehanizirani napad.

Ključne riječi
ofenziva Rusija rat u Ukrajini

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Kockasti
Kockasti
23:25 23.12.2025.

Povukli su se oni prije 2 tjedna, ali se vise ne moze kriti. Usutili su se i za Krasnoarmejsk i Dimitrov. Oslobodjeno davnih dana.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!