Unatoč upozorenjima: Lažni liječnik prevario Zadranina za 'operaciju' kćeri i uzeo mu više tisuća eura

Jučer u popodnevnim satima nepoznati muškarac nazvao je oštećenog 64 - godišnjaka i lažno se predstavio kao liječnik te ga doveo u zabludu i zatražio novac za potrebnu operaciju i liječenje njegove kćeri. Oštećeni je povjerovao u lažnu priču pozivatelja te prema njegovoj uputi na adresi svog stanovanja na području Zadra nepoznatom muškarcu predao više tisuća eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.

Policija upozorava građane, osobito osobe starije dobi, na kaznena djela prijevara u kojima se počinitelji telefonski lažno predstavljaju kao liječnici i tako navode žrtve da im predaju novac i druge vrijednosti. Kako doznajemo, već nekoliko dana jedna skupina "operira" po Zadru. Navodno se radi o osobama koje nisu iz Zadra, govore lošim hrvatskim jezikom te šalju “kurira” po novac kada netko od starijih nasjedne. Prevare su sve učestalije.