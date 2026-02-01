VIDEO Tragedija u popularnoj turističkoj destinaciji: Autobus pun putnika izletio s ceste i prevrnuo se, najmanje osmero poginulih

Najmanje osam osoba poginulo je, a 26 ih je ozlijeđeno, od čega nekoliko teško, u teškoj prometnoj nesreći autobusa koja se u nedjelju ujutro dogodila u blizini Antalye na jugu Turske, prenosi Bild. Nesreća se dogodila oko 10.20 sati po lokalnom vremenu, kada je autobus koji je prevozio 34 putnika bio na putu prema Antalyi iz Tekirdağ na sjeverozapadu zemlje. Prema prvim informacijama, u zavoju na čvorištu autoceste vozač je izgubio nadzor nad vozilom, nakon čega se autobus prevrnuo.

Na mjesto nesreće odmah su upućene vatrogasne, policijske i hitne službe, a ozlijeđeni su prevezeni u više bolnica. Nekoliko putnika nalazi se u kritičnom stanju. Guverner pokrajine Hulusi Şahin izjavio je kako su uvjeti na cesti bili otežani zbog kiše i guste magle. „To nije dionica na kojoj se smije voziti brzo, ali čini se da je autobus išao prevelikom brzinom”, rekao je za državnu televiziju. Zasad nema podataka o nacionalnosti poginulih i ozlijeđenih.

Istragu o uzrocima nesreće najavio je i ministar pravosuđa Yılmaz Tunç, istaknuvši da će se utvrditi sve okolnosti tragedije. Antalya, smještena na mediteranskoj obali, jedno je od najpopularnijih turističkih odredišta u Turskoj, koje tijekom cijele godine privlači velik broj domaćih i stranih posjetitelja.