Što je hipersonično oružje i zašto bi moglo promijeniti tijek iransko-izraelskog sukoba?

Iran je nedavno iznio tvrdnje o posjedovanju i raspoređivanju naprednih hipersoničnih projektila usmjerenih protiv Izraela. Međutim, ove tvrdnje još uvijek nisu potkrijepljene vjerodostojnim dokazima, a vojni analitičari izražavaju sumnju u njihovu istinitost. Ukoliko bi se pokazalo da Iran doista raspolaže takvim projektilima i odluči ih upotrijebiti, to bi moglo predstavljati dosad neviđeni izazov za sofisticirani izraelski sustav proturaketne obrane, poznat kao "Željezna kupola". Ovakav potencijalni pomak u vojnim kapacitetima, ako se potvrdi, nesumnjivo bi promijenio dinamiku dugogodišnjeg i napetog sukoba između ove dvije zemlje. Iranska Revolucionarna garda u srijedu je izjavila da je prema Izraelu ispalila, kako je rekla, hipersonične rakete "Fattah 1". No, jesu li te rakete hipersonične, pitanje je o kojem se raspravlja. Jednostavno rečeno, hipersonično oružje je svaki projektil koji putuje brže od Macha 5, pet puta brže od brzine zvuka. Balistički projektili, ispaljeni visoko ili izvan Zemljine atmosfere, rutinski postižu tu brzinu.No, u modernom ratovanju, stručnjaci kažu da hipersonično oružje mora imati i napredne navigacijske sustave – što ga čini okretnim i sposobnim za promjenu putanje. To može predstavljati izazov za tradicionalne obrambene sustave, rekao je Jack Watling, viši suradnik u Kraljevskom institutu ujedinjenih službi. Tradicionalne balističke rakete lete putanjom koju mogu predvidjeti sustavi proturaketne obrane poput američkog Patriota. Krstareće rakete, koje se mogu kretati uz teren, ili hipersonične rakete, koje se ispaljuju na nižu visinu, imaju manje predvidljive putanje i teže ih je zaustaviti. "Radar može vidjeti projektil na balističkoj krivulji jer je iznad radarskog horizonta. Ako se radi o hipersoničnom jedriličarskom vozilu, može letjeti niže, a brda mu smetaju", rekao je Watling. "To dodatno smanjuje vrijeme potrebno za angažman jer ako se pojavi preko horizonta, odjednom ga vidite i onda je gotovo", kazao je.

