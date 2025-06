Rat Izraela i Irana podijelio Trumpove pristaše: 'Ljudi su s pravom zabrinuti nakon idiotske vanjske politike zadnjih 25 godina'

Dilema treba li se SAD pridružiti Izraelu u napadima na Iran ili ostati sasvim postrani razotkrila je podjele među pristašama američkog predsjednika Donalda Trumpa, piše u srijedu BBC. Republikanski predsjednik razmatra hoće li pomoći Izraelu u napadima na iranska nuklearna postrojenja, nakon sastanka sa svojim savjetnicima za nacionalnu sigurnost u utorak u Bijeloj kući. Trump je u predizbornoj kampanji često kritizirao "glupe beskrajne ratove" na Bliskom istoku, ali i naglašavao da Iran "ne smije imati nuklearno oružje". Mogućnost da bi mogao uvući SAD u još jednu krizu u inozemstvu izazvala je žestok sukob između izolacionista i jastrebova u Republikanskoj stranci.

Među onima koji izražavaju sumnje u pogledu iranskih nuklearnih planova je Trumpova direktorica nacionalne obavještajne zajednice Tulsi Gabbard koja je u ožujku izjavila u Kongresu da, premda je iransko obogaćivanje uranija na rekordno visokim razinama, stručnjaci ne vjeruju da razvija nuklearno oružje. Gabbard je 10. lipnja, samo tri dana prije početka izraelskih napada na Iran, objavila video u kojem je upozorila da "političke elite i ratni huškači" "nesmotreno raspiruju strah i tenzije" koje bi mogle dovesti svijet "na rub nuklearnog uništenja". Trumpa je, po Politicu, taj video "razbjesnio". "Nije me briga što je rekla", rekao je novinarima koji su ga pitali što misli o njezinim izjavama u Kongresu. "Mislim da su bili jako blizu tomu da imaju oružje." Ona je kasnije optužila medije da su njezine ranije izjave izvukli iz konteksta, kazavši za CNN da misli jednako kao i Trump.

Gabbard nije jedina među republikancima koja je kritizirala potencijalno uključivanje SAD-a u sukob. Konzervativni republikanski kongresnik Thomas Massie iz Kentuckyja u utorak je zajedno s demokratima iznio prijedlog zakona kojim se želi spriječiti Trumpa da angažira američke oružane snage u sukobu s Iranom bez odobrenja Kongresa. "To nije naš rat. Kada bi i bio, Kongres po našem Ustavu mora donijeti odluku o takvim pitanjima", objavio je Massie na X-u. Nekoliko pobornika Trumpove doktrine "Amerika na prvom mjestu" istaknulo je da je on obećao da neće upletati SAD u "vječne ratove" poput ratova u Afganistanu i Iraku gdje su poginule tisuće američkih vojnika.

Bivši voditelj Fox Newsa Tucker Carlson poziva da se SAD ne miješa u sukob s Iranom. U svojem podcastu on je kritizirao republikanske "ratne huškače", a Trump ga je na to nazvao "čudakom". Kongresnica iz Georgije odana Trumpu Marjorie Taylor Greene stala je, neočekivano, na Carlsonovu stranu rekavši da svatko tko podržava takvu intervenciju nije za "Ameriku na prvom mjestu".

Tenzije su kulminirale verbalnim okršajem u utorak tijekom intervjua između Carlsona i senatora jastreba iz Texasa Teda Cruza. Cruz se branio kada ga je Carlson upitao zna li kakav je etnički sastav Irana. Carlson je rekao: "Vi ste senator koji poziva na svrgavanje (iranske) vlade, a ne znate ništa o toj zemlji!" Cruz je odgovorio: "Ne, vi ne znate ništa o toj zemlji!"

Steve Bannon, bivši Trumpov politički strateg, rekao je na Carlsonovu podcastu da bi, kada bi se 'dubokoj državi' dopustilo da umiješa SAD u rat s Iranom, to "raznijelo" koaliciju Trumpovih pristaša. "Ako budemo uvučeni u taj rat, što izgleda da će se neizbježno dogoditi u smislu borbenih akcija, to neće samo raznijeti koaliciju, nego će i osujetiti najvažniju stvar, a to je deportacija ilegalnih stranih osvajača koji su ovdje", rekao je. Bannon je u srijedu ublažio ton, rekavši na skupu Christian Science Monitora da će MAGA krilo Trumpovih pristaša vjerovati njegovu sudu odluči li uključiti američke snage u sukob. "Možda to mrzimo, ali znate, složit ćemo se s time", rekao je.

Drugi konzervativni politički komentator, Charlie Kirk, koji za sebe kaže da je bliži izolacionistima u toj raspravi, ocijenio je na X-u da je Trump "pragmatičan" i da cijeni "zdrav razum". "Ne znam hoće li predsjednik Trump izabrati uključiti Ameriku u rat protiv Irana", napisao je. "Ali vjerujem da je on čovjek koji će donijeti ispravnu odluku."

Senator Kentuckyja Mitch McConnell rekao je da je ovo "bio u neku ruku loš tjedan za izolacioniste" u stranci. "Događa se da su neki u izolacionističkom pokretu predvođenim Tuckerom Carlsonom i Steveom Bannonom jako zabrinuti da bismo mogli pomoći Izraelcima da poraze Irance", rekao je za CNN.

Drugi jastrebovi u stranci snažno potiču Trumpa da napadne Iran. Senator Južne Karoline Lindsey Graham rekao je da je u interesu nacionalne sigurnosti SAD-a da se Iran spriječi da razvije nuklearnu bombu. Teheran tvrdi da njegov nuklearni program ima isključivo civilnu svrhu kao što je proizvodnja energije. "Predsjednik Trump shvaća kolika je ajatolah prijetnja za nas, ne samo za Izrael, i on će, naposljetku, pomoći Izraelu da dovrši posao", rekao je Graham za Fox News.

Američki potpredsjednik J.D. Vance, nastojeći pomiriti razlike, objavio je da društvenim medijima da bi Trump "mogao odlučiti da mora poduzeti daljnje korake kako bi okončao iransko obogaćivanje uranija". "Ta je odluka u konačnici na predsjedniku", dodao je. "I naravno, ljudi su s pravom zabrinuti zbog upletanja u inozemstvu nakon idiotske vanjske politike zadnjih 25 godina."

Ispitivanje javnog mnijenja provedeno nedavno pokazalo je da bi Trumpovi birači većinom podržali da SAD pomogne Izraelu u napadima na Iran. Ispitivanje agencije Gray House pokazalo je da bi 79 posto ispitanika podržalo da SAD da oružje Izraelu za napade na iranske vojne ciljeve te da je 89 posto ispitanika zabrinuto da bi Iran mogao doći u posjed atomskih bombi.

Na Trumpovoj platformi Truth Social mnogi su, međutim, izrazili zabrinutost da bi se SAD ponovno mogao uplesti u sukob na Bliskom istoku. "Ne ratu s Iranom. Ne više ratova u inozemstvu", napisao je jedan korisnik. "Amerika na prvom mjestu!" Drugi komentator upozorio je da bi američko miješanje u izraelske operacije moglo stajati republikance u političkim smislu u godinama koje dolaze. "Nemojte to učiniti. Republikanci nikada više neće ponovno pobijediti ako to učinite", napisao je.

Trump je u predizbornoj kampanji u rujnu rekao: "Brzo ćemo obnoviti stabilnost na Bliskom istoku. I vratit ćemo mir u svijetu." Uskoro će se pokazati je li on izolacionist ili intervencionist, zaključuje BBC.