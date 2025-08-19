Naši Portali
RAZOČARALI SE

Sjeo u restoran na Kornatima pa u čudu gledao račun: Upozorio je konobara na razliku, on je tvrdio da je sve u redu

Kornatsko oto?je snimnjeno iz zraka
Filip Brala/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
19.08.2025.
u 09:22

Gostima smo se ispričali izdan je račun bio po novom jelovniku, a razliku od 35 do 40 eura smo snosili mi kako se gosti ne bi osjećali neugodno i da bi nam kasa bila u redu - navela je vlasnica.

Jedan se nautičar požalio na postupanje restorana na Kornatima gdje je, kako tvrdi, bio žrtva prijevare, budući da mu je na računu naplaćena viša cijena jela nego što je to bilo u jelovniku. On je neugodno iskustvo doživio 7. kolovoza te je sve odlučio ispričati za Morski.hr.

Navodi kako su prema jelovniku škampi na buzaru bili navedeni za 35 eura dok je na računu bilo naplaćeno 40 eura. Ista je situacija bila i s tuna steakom. Upozorili su konobara na razliku u cijeni na što im je on odgovorio da 'cijene u jelovniku nisu relevantne'. Napomenuli su mu da takav način rada nije zakonit on im je rekao da je 'bila inspekcija neki dan' te da je sve u redu. Čitatelj je napomenuo da je konobar imao agresivan pristup te da je bio bahat i da su odustali od daljnje rasprave. Morski.hr nazvao je vlasnicu kako bi čuo njihovu stranu priče. Nju je prvo začudilo da cijene nisu usklađene jer su sve, kako kaže, usklađivali s kasom. Kasnije je u pisanom odgovoru navela da se radi o 'jelovniku od prošle godine koji je korišten za vježbu za nove konobare'. - Konobar koji je bio u tom procesu je dobio otkaz i zamijenjen je s novom osobom. Sustav Remaris ne dozvoljava izmjenu cijena s jelovnika po pojedinom gostu te su cijene u sustavu identične jelovniku. Gostima smo se ispričali izdan je račun bio po novom jelovniku, a razliku od 35 do 40 eura smo snosili mi kako se gosti ne bi osjećali neugodno i da bi nam kasa bila u redu - navela je, između ostalog, u odgovoru.
FR
franco1
10:32 19.08.2025.

A koje je ime restorana? Ne samo kako podizu cijene kad god se sjete vec su postali i bahati. Zaposljavaju bilo koga, bez iskustva i bez manira. Misle kako nije bitno jer ima dosta gostiju, ali se varaju. Gubitak gostiju se ne dogodi preko noci vec polako dolazi do gomilanja negativnih recenzija i negativne reklame i ljudi pocnu izbjegavati dolaziti.

Avatar drug Joža
drug Joža
09:43 19.08.2025.

Cjenik je u Dalmaciji više kao...prijedlog. Prava cijena je na računu (ako ga dobijete). Niste vi tu da pitate već da izvadite novčanik i platite šta vam je rečeno. Kad ćete više naučiti gdje vam je mjesto???

Avatar papigagolog
papigagolog
10:29 19.08.2025.

Hrvatska posla.

