PROTIV KRČENJA ŠUMA

Nova uredba iz Bruxellesa: Čeka li nas rast cijena kave, kakaa, govedine, namještaja...?

trgovina
Foto: Pixabay
1/2
VL
Autor
Matea Bahovec
18.08.2025.
u 09:16

Poduzeća će ubuduće morati točno navesti lokaciju uzgoja svojih sirovina, i to uz pomoć GPS koordinata. Onima koji dostave netočne podatke ili uopće ne osiguraju geolokacijske informacije prijete novčane kazne, zabrane uvoza pa čak i zapljena robe

Europska unija odlučila je stati na kraj krčenju šuma za uzgoj poljoprivrednih kultura poput kave, kakaa, govedine ili palmina ulja. Za poduzeća to znači dodatne procedure i troškove, a za potrošače vjerojatno više cijene. Od 30. prosinca 2025. u EU više neće biti dopušten uvoz proizvoda čiji je uzgoj povezan s krčenjem šuma nakon 31. prosinca 2020. (Uredba EU o „proizvodima bez deforestacije“, EUDR). Pravila se ne odnose samo na tropske šume, nego i na europske, uključujući i one u Njemačkoj.

Na popisu je sedam ključnih sirovina: kava, kakao, palmino ulje, soja, govedina, drvo i kaučuk. Ograničenja se ne tiču samo sirovina, već i prerađenih proizvoda: od čokoladica i kožnih torbi do iverice. Poduzeća će ubuduće morati točno navesti lokaciju uzgoja svojih sirovina, i to uz pomoć GPS koordinata. Onima koji dostave netočne podatke ili uopće ne osiguraju geolokacijske informacije prijete novčane kazne, zabrane uvoza pa čak i zapljena robe, piše njemački Bild

- Glavni problem za poduzeća je birokracija – čak i prije visokih poreza, skupe energije i loše infrastrukture -  izjavio je za Bild glavni ekonomist Commerzbanke Jörg Krämer. Dodao je da zaštita šuma ne bi smjela značiti stvaranje „birokratskog čudovišta“, već da bi bilo dovoljno obvezati samo uvoznike, a ne cijeli opskrbni lanac. Trgovci i udruge već upozoravaju na moguće posljedice. Glasnogovornik EDEKA-e rekao je za Bild da će administrativni teret biti golem, primjerice zbog milijuna potrebnih izjava o usklađenosti za već provjerenu robu ili zbog prikupljanja opsežnih geolokacijskih podataka. Martin Schüller iz Fairtrade Njemačka ocijenio je da je „provedba ekstremno zahtjevna i donosi visoke troškove“. Ako se ti troškovi prebace na kupce, cijene će neminovno rasti, upozorio je. 

Dirk Heim, voditelj odjela za održivost robe u REWE Group, izjavio je za Bild da se „trenutno ne može pouzdano predvidjeti“ kako će se uredba odraziti na maloprodajne cijene. Schüller pak upozorava da će se najveći teret prenijeti na male proizvođačke organizacije u globalnom Jugu, gdje bi uredba mogla djelovati kao „neokolonijalno nametanje“. Također očekuje i poremećaje u opskrbi kod bio i Fairtrade certificiranih proizvođača. „Ideja iza svega je načelno dobra, ali u trenutnoj provedbi to, nažalost, nije korak prema većoj pravednosti – nego upravo suprotno“, zaključio je Schüller. 

sirovine Trgovci Europska unija krčenje šuma cijene

Avatar nekakav
nekakav
10:09 18.08.2025.

znači da eu ukida i el aute? jer zbog baterija se krče šume u kojima ima litija, kobalta, nema toga na pustopoljinama... ili misle lukavo na taj način poskupiti hranu, a ovo će licemjerno ostaviti, koga briga..

