Muškarcu koji je ispalio fatalnu raketu na svadbi prijeti i 15 godina zatvora, evo za koliko se takva pirotehnika prodaje na oglasnicima

"Prodajem sedam signalnih brodskih raketa, ostatak neiskorištenih na piru, 10 eura", "Signalna raketa s padobranom, brodska pirotehnika, 29 eura". "Signalna baklja, 11 eura"... Oglasi su to za prodaju signalnih raketa koji se ovih dana mogu pronaći u internetskim oglasnicima. Neodgovorno aktiviranje dviju takvih ili sličnih raketa dovelo je ovog vikenda do dviju nesreća u Dalmaciji, gdje je od zadobivenih ozljeda preminula 34-godišnja žena, a druga je teško ozlijeđena.

"U subotu oko 19 sati u ulici Obala dr. Franje Tuđmana u blizini katedrale sv. Jakova u Šibeniku prilikom ispaljivanja pirotehničke naprave rakete ozlijeđena je ženska osoba, koja je od zadobivenih ozljeda preminula u Općoj bolnici u Šibeniku. Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje", objavili su iz Policijske uprave šibensko-kninske, koja je najavila da će na temelju sudskog naloga pretražiti dom i ostale prostorije koje uhićeni koristi. Navodno je riječ o nekome iz mladoženjine obitelji, a spominje se da je posrijedi stric. Tijekom očevida na mjestu tragedije pronađeni su, prema neslužbenim informacijama, ostaci signalne rakete s padobranom koja se ubraja u pirotehnička sredstva P1 kategorije. Predstavljaju vrlo nizak rizik i nije dozvoljeno koristiti ih u zatvorenim prostorima i na prostoru na kojem se okuplja veći broj građana. Građanima nije dozvoljena nabava ni uporaba za osobne potrebe. Prodaja i uporaba dozvoljena je tijekom cijele godine osobama koje su prilikom kupnje dužne priložiti dokaz o obavljanju djelatnosti za koju se sredstva kupuju, npr. za plovila, raketno modelarstvo, kazališta i slično. Mogu je koristiti pravne osobe i obrti koji imaju odobrenje Ministarstva. Gošća iz mladoženjine obitelji (navodno njegova sestrična), prema izjavama nekih gostiju, pogođena je ili u glavu ili u vrat.

Istoga dana oko 18 sati u Makarskoj, na Kačićevu trgu, na prostoru ispred katedrale, tijekom održavanja vjenčanja najvjerojatnije je aktivirana signalna raketa, koja je ozlijedila 30-godišnju gošću na vjenčanju. "Pružena joj je liječnička pomoć, utvrđena teška ozljeda te je hospitalizirana. O događaju je izviješteno državno odvjetništvo, obavljen je očevid te se provodi daljnje kriminalističko istraživanje", objavila je PU splitsko-dalmatinska. Pogođena je u predjelu abdomena i nije životno ugrožena.

"Dan koji je trebao biti zapamćen kao jedan od najsretnijih u životu pretvorio se u tragediju. Radi se o teškoj zlouporabi i kršenju zakonu, ovaj put od odrasle osobe koja je potpuno neovlašteno koristila sredstvo koje, čini se, ima dozvolu, ali za strogo određene svrhe. Signalna raketa koja se koristi u posebnim okolnostima, kao primjerice za spašavanje života na moru, upotrijebljena je na način da je dovela do smrtne posljedice", rekao je jučer ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. MUP je inicirao da se postroži EU direktiva o pirotehnici. "Svadbe sigurno nisu mjesta na kojima treba koristiti pirotehniku, to su mjesta na kojima se ljudi trebaju veseliti. U posljednje vrijeme govorimo i o vršnjačkom nasilju, svi smo zabrinuti za sigurnost djece, ali ako odrasli šalju ovakve poruke djeci i cijelom društvu, koristeći signalne rakete na vjenčanju, to apsolutno nije dobro", dodao je Božinović. Kada se govori o kvalifikaciji kaznenog djela u Šibeniku, pretpostavlja se da će to biti dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom sa smrtnom posljedicom, što može značiti i do 15 godina zatvora, no o tome će odlučiti pravosudna tijela.