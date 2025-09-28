Svjedoci tragedije u Šibeniku: 'Svi su bili u stanju šoka'. Uhićen je mladoženjin stric?

Jučer navečer u Šibeniku dogodila se tragedija na svadbenom slavlju kada je tijekom ispaljivanja pirotehničke naprave teško ozlijeđena žena. Policija je potvrdila da je 52-godišnji muškarac osumnjičen za ispaljivanje rakete uhićen, a ozlijeđena žena preminula je u Općoj bolnici Šibenik od zadobivenih ozljeda. Kako neslužbeno doznaje Index, navodno je riječ o mladoženjinu stricu.

Preminula žena koja je na svadbi u Šibeniku pogođena pirotehničkom napravom

O cijeloj situaciji se oglasio o ministar Davor Božinović. – Tražiti paralelu zašto je netko nešto što ima svoju svrhu u zaštiti i spašavanju iskoristio da bi to koristio na svadbi da bi sebi i svima koji su tamo bili priuštio tragediju koja će obilježiti njihove živote, to moramo osuditi. Ne samo u pravosudnom smislu, to mislim da će ići svojim tijekom, ali mislim da to zaslužuje i društvenu osudu – kazao je ministar Božinović u kratkom obraćanju javnosti povodom tragedije, prenose 24sata.

Dok je policija obavljala očevid, svatovi su u šutnji promatrali prizor, šokirani onime što se dogodilo. – Bilo je čudno, svi su bili u stanju šoka jer nitko nije mogao niti pomisliti da bi se nešto ovako tragično moglo dogoditi. Ozračje nakon tragedije je bila užasno, što je jasno, ali baš zloslutno i nadrealno – opisao je jedan od uzvanika za 24sata.

Među okupljenima se ubrzo proširila priča da je raketa najprije ispaljena u pod, odakle se odbila i pogodila nesretnu ženu u glavu. No, neki drugi svjedoci tvrde da nije bilo odbijanja, već da je projektil pogodio žrtvu izravno. – Svašta se uvijek može dogoditi, ali na ovom svadbenom piru koja se nije ni održao čak nije bilo previše pirotehnike kako to obično biva. Ali, užas je ovo, da je netko izgubio život na svadbi – rekao je svjedok.