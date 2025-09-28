Naši Portali
PODLEGLA JE TEŠKIM OZLJEDAMA

Liječnici o ženi koja je stradala na svadbi: Borba za život trajala je sat vremena, ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede

Matija Lipar
VL
Autor
Večernji.hr
28.09.2025.
u 16:51

Podsjetimo, sinoć je u Šibeniku tijekom svadbene svečanosti kraj katedrale ženu pogodila signalna raketa, nakon čega je preminula.

Nakon što je žena pogođena signalnom raketom na vjenčanju u Šibeniku Ivana Skorić, ravnateljica Opće bolnice Šibenik rekla je kako ne pamte ovakav slučaj niti ozljede. –  Što se točno dogodilo, konačan sud će dati obducent – rekla je. Poziv je Hitna služba dobila u ranim večernjim satima i odmah se po izlasku na intervenciju ustanovilo  da se radi o teškim tjelesnim ozljedama. Već tada nije bila pri svijesti, a svi liječnici kao i medicinske sestre su učinili sve što se moglo da joj se život spasi. Borba je trajala sat vremena, no unatoč svim naporima ishod je bio smrt, kazala je I. Skorić, piše 24 sata.

Podsjetimo, sinoć je u Šibeniku tijekom svadbene svečanosti kraj katedrale ženu pogodila signalna raketa, nakon čega je preminula.  Šibenska policija privela je 52-godišnjeg muškarca, a Index neslužbeno doznaje da se radi o mladoženjinom stricu. Sve se istražuje i čekaju se rezultati pretresa, ali i obdukcije preminule žene. 

Još jedna nesreća: Signalna raketa teško ozlijedila ženu na svadbi u Makarskoj
raketa Šibenik nesreća vjenčanje svadba

JA
Jasamlutalica
17:05 28.09.2025.

Teško je za išta pametno reći. Apeliranje na zdrav razum je očigledno unaprijed izgubljena borba.

LO
Lojzek1967
18:28 28.09.2025.

To se inače događa na svadbama....pucanja i slično... za to svo znaju i drže oči širom zatvorene, a sad se izčuđuju po pura deku...

