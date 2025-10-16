Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
SVJETONAZORSKA RAVNOTEŽA

SDP će ipak sudjelovati u proceduri izbora ustavnih sudaca

Zagreb: Konferencija za medije s temom stajalište SDP-a o učincima državnih subvencija na kretanje plaća i inflacije
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/4
Autor
Iva Boban Valečić
16.10.2025.
u 08:36

Za nove suce skloni su glasati samo ako sve troje kandidata bude građansko-liberalnog svjetonazora

SDP će ipak sudjelovati u proceduri izbora ustavnih sudaca koji bi trebali zamijeniti Miroslava Šeparovića, Matu Arlovića i Gorana Selaneca, trojac kojemu je ovih dana istekao osnovni mandat i sad su u produljenju koje može trajati maksimalno šest mjeseci. Iz stranke su ranije stizale najave bojkota izbora novih sudaca, a pogotovo nakon što su na Ustavnom sudu izabrani novi predsjednik i njegova zamjenica, uz pomoć i nekih kojima je mandat isticao koji dan kasnije. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić sad, međutim, kaže kako će njegova stranka ipak sudjelovati u pregovorima o novim sucima.

U tu je svrhu održan i sastanak s predstavnicima stranke Možemo, a nakon njega su u javnost plasirani i uvjeti pod kojima bi parlamentarna ljevica pristala dići ruke za nove suce. A ključno je, kažu, da se imenovanjem osigura svjetonazorska ravnoteža na Ustavnom sudu koja je, uvjereni su u lijevoj oporbi, narušena u korist struje sklone HDZ-u. Pa su zato za nove suce skloni glasati samo ako sve troje kandidata bude građansko-liberalnog svjetonazora.

Ovakav rasplet HDZ-u, dakako, ne pada na pamet, što je jučer jasno dao do znanja predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Ljevica, kaže Jandroković, uporno pokušava stvoriti privid da HDZ kontrolira suce Ustavnog suda što, tvrdi, nije točno. – Upravo suprotno, oni pokušavaju kontrolirati suce, a upravo tvrdnje da bi trebali doći iz reda liberalnog svjetonazora to potvrđuju – izjavio je Jandroković. Hajdaš Dončić je, međutim, dan ranije u intervjuu za Novu TV otkrio i zanimljivu taktiku kojom SDP, čini se, pozornost u ovoj priči namjerava skrenuti prema HDZ-ovim liberalnim partnerima, od kojih će tražiti potporu da novi suci budu baš liberalnog svjetonazora.

– Razgovarali smo s većinom oporbenih stranaka, na treći krug razgovora pozvat ću i HSLS jer mi je bitno da imamo konsenzus oko izbora triju ustavnih sudaca koji će poštovati Ustav jer se ustavne norme nisu poštivale – najavio je Hajdaš Dončić. Što u HSLS-u misle o ovoj ideji do zaključenja ovog teksta nismo uspjeli doznati, no unaprijed je jasno kako su šanse da HSLS podrži SDP-ovu ideju male ili nikakve, pogotovo kad se zna da dvije HSLS-ove ruke ni izbliza ne mogu osigurati izbor sudaca jer se za njihov izbor traži dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru.

FOTO Zagrebački stan od 45 kvadrata iznenadio: Pogledajte kako su sve to ugurali
Zagreb: Konferencija za medije s temom stajalište SDP-a o učincima državnih subvencija na kretanje plaća i inflacije
1/11
Ključne riječi
Gordan Jandroković Ustavni sud Siniša Hajdaš Dončić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još