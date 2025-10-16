SDP će ipak sudjelovati u proceduri izbora ustavnih sudaca koji bi trebali zamijeniti Miroslava Šeparovića, Matu Arlovića i Gorana Selaneca, trojac kojemu je ovih dana istekao osnovni mandat i sad su u produljenju koje može trajati maksimalno šest mjeseci. Iz stranke su ranije stizale najave bojkota izbora novih sudaca, a pogotovo nakon što su na Ustavnom sudu izabrani novi predsjednik i njegova zamjenica, uz pomoć i nekih kojima je mandat isticao koji dan kasnije. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić sad, međutim, kaže kako će njegova stranka ipak sudjelovati u pregovorima o novim sucima.

U tu je svrhu održan i sastanak s predstavnicima stranke Možemo, a nakon njega su u javnost plasirani i uvjeti pod kojima bi parlamentarna ljevica pristala dići ruke za nove suce. A ključno je, kažu, da se imenovanjem osigura svjetonazorska ravnoteža na Ustavnom sudu koja je, uvjereni su u lijevoj oporbi, narušena u korist struje sklone HDZ-u. Pa su zato za nove suce skloni glasati samo ako sve troje kandidata bude građansko-liberalnog svjetonazora.

Ovakav rasplet HDZ-u, dakako, ne pada na pamet, što je jučer jasno dao do znanja predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Ljevica, kaže Jandroković, uporno pokušava stvoriti privid da HDZ kontrolira suce Ustavnog suda što, tvrdi, nije točno. – Upravo suprotno, oni pokušavaju kontrolirati suce, a upravo tvrdnje da bi trebali doći iz reda liberalnog svjetonazora to potvrđuju – izjavio je Jandroković. Hajdaš Dončić je, međutim, dan ranije u intervjuu za Novu TV otkrio i zanimljivu taktiku kojom SDP, čini se, pozornost u ovoj priči namjerava skrenuti prema HDZ-ovim liberalnim partnerima, od kojih će tražiti potporu da novi suci budu baš liberalnog svjetonazora.

– Razgovarali smo s većinom oporbenih stranaka, na treći krug razgovora pozvat ću i HSLS jer mi je bitno da imamo konsenzus oko izbora triju ustavnih sudaca koji će poštovati Ustav jer se ustavne norme nisu poštivale – najavio je Hajdaš Dončić. Što u HSLS-u misle o ovoj ideji do zaključenja ovog teksta nismo uspjeli doznati, no unaprijed je jasno kako su šanse da HSLS podrži SDP-ovu ideju male ili nikakve, pogotovo kad se zna da dvije HSLS-ove ruke ni izbliza ne mogu osigurati izbor sudaca jer se za njihov izbor traži dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru.